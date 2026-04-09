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Barkhordari vuelve al Ademar para visitar a un Barça que puede ser campeón anticipado

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León, 9 abr (EFE).- La vuelta del guardameta internacional iraní del Ademar León, Saeid Barkhordari, para rendir visita mañana al líder invicto de la liga que puede proclamarse campeón anticipado, es la principal novedad de un equipo leonés que no podrá contar con el máximo goleador de la competición, el extremo Gonzalo Pérez.

Barkhordari ha permanecido de baja durante unas semanas -se perdió los choques ante Nava y Huesca- a causa de la incertidumbre que vivía su familia por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos e Israel, pero finalmente se ha incorporado ya al trabajo esta semana y estará disponible para medirse al conjunto azulgrana.

El técnico ademarista, Luis Puertas tendrá importantes bajas ante los barceloneses como la del máximo artillero Pérez Arce, con un problema en la inserción del aductor que ya le condicionó en el partido ante Huesca pese a los catorce goles anotados, y continuarán de baja su hermano, el central y capitán, Rodrigo Pérez, junto con el lateral derecho Edu Fernández.

A ellos se ha sumado esta semana otro nuevo contratiempo el del lateral leonés Álex Lodos con un problema renal que le impedirá estar en el Palau Blaugrana, aunque el entrenador leonés recupera al sueco Oscar Lindqvist que ya pudo disputar algunos minutos ante el Bada Huesca.

El FC Barcelona podría poner la primera piedra hacia un nuevo título liguero, el decimosexto consecutivo, para lo cual necesita ganar mañana a los leoneses y que el Dicorpebal Logroño, segundo clasificado, no sume el triunfo en su pista ante un rival directo por las plazas europeas como el Irudek Bidasoa Irún. EFE

fps/rjh/fc

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