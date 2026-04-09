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Ayuso y el PSOE se cruzan acusaciones de corrupción por el 'caso Ábalos' y el grupo Quirón

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Madrid, 9 abr (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado al PSOE que tenga "la caradura de hablar de corrupción" en la semana en la que está siendo juzgado el exministro José Luis Ábalos, mientras el PSOE ha centrado su ofensiva en las relaciones contractuales del Ejecutivo autonómico con el Grupo Quirón.

En el Pleno de la Asamblea de este jueves, la dirigente madrileña ha reprochado al grupo socialista sus ataques mientras se celebra el juicio a Ábalos y a una presunta red de comisiones en la venta de mascarillas que, según ha denunciado Ayuso, obstaculizó la contratación de suministros por parte de las comunidades autónomas durante los meses más críticos de la crisis sanitaria."

"Deberían simplemente pedir perdón a los españoles y marcharse a casa", ha declarado Díaz Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE "son lo más negro de la corrupción que ha tenido España".

Díaz Ayuso ha replicado así a la portavoz del PSOE-M, Mar Espinar, que le ha echado en cara sus vínculos con el Grupo Quirón y le ha dicho que "es rarita, moralmente hablando".

Espinar ha aseverado que un directivo de dicho grupo sanitario "cerró un restaurante en León para cenar" con la presidenta y "conseguir que cesara a la interventora que le pedía justificar los pagos a Quirón".

"Consiguió que, de un plumazo, usted le diera 1.390 millones de euros", ha afirmado la portavoz socialista, quien ha denunciado el "trato de favor" de Díaz Ayuso hacia un grupo que es a su vez "el principal cliente de su pareja", Alberto González Amador.

Díaz Ayuso ha contestado citando las menciones a "dinero público, sobres, saunas, escuchas y cloacas" aparecidas en las distintas informaciones sobre el entorno de Sánchez, que "se lo debe todo al señor Ábalos", pues es "el que organizaba su partido, el que traía los sobres y el que organizaba absolutamente todo".

"¿Cómo tienen la poca vergüenza de hablarnos así, con ese poco rubor después de lo que se está viviendo durante todos estos días?", ha preguntado la presidenta, quien ha agregado que el Gobierno ha dejado a los españoles "sin luz", "sin vivienda" y "sin médicos".

En ese sentido, ha aludido a la huelga médica contra el estatuto marco, que se acerca a su tercera semana de paros al mes, y que según la presidenta "ya ha provocado que se hayan perdido en la Comunidad de Madrid 150.000 consultas, 7.000 cirugías y 15.000 pruebas".

Y, durante su réplica a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, Díaz Ayuso ha insistido en que el "modelo" de la izquierda "es Cuba: apagones, miseria y pobreza". EFE

(Foto)

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