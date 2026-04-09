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Aviso naranja en Lanzarote por mala mar, junto a cinco provincias peninsulares en amarillo

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Madrid, 9 abr (EFE).- La isla de Lanzarote está en aviso naranja por oleaje de hasta 6 metros, con el resto del archipiélago canario en amarillo por mala mar y fuertes rachas de viento, al que se suman otras cinco provincias peninsulares, bajo igual nivel de peligro por dichas inclemencias, además de tormentas con posibilidad de granizo y/o fuerte oleaje.

El aviso amarillo en el archipiélago además de por temporal marítimo también será por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la península están asimismo en nivel amarillo de riesgo Almería, León, Palencia, Granada y A Coruña.

Soplarán rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Almería capital y zona del poniente.

Habrá tormentas que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo en León en la zona del Bierzo y en la cordillera Cantábrica; la ladera de Palencia también se verá afectada.

Hay avisos amarillos además por temporal marítimo en Almería capital y zona del poniente, en la costa granadina y en el oeste de A Coruña. EFE

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