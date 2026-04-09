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Aspas: "El segundo gol nos hizo mucho daño"

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Friburgo (Alemania), 9 abr (EFE).- Iago Aspas, capitán del Celta, expresó este jueves, tras la dura derrota (3-0) ante el Friburgo, que el segundo tanto del equipo alemán hizo “mucho daño” a su equipo, al que ve capacitado para levantar la eliminatoria en Balaídos.

“Hoy han sido superiores a nosotros, sobre todo físicamente porque no hemos estado todo lo cómodos que nos gustaría. Hemos tenido diez o quince minutos buenos, del 10 al 25, en el que hemos empezado a soltarnos un poco más, pero el mazazo del segundo gol nos ha hecho mucho daño”, indicó a Movistar.

El atacante, que entró en la recta final del encuentro por Ferran Jutglà, no escondió la superioridad del rival, pero avisó de que “quedan 90 minutos en Balaídos” y su equipo ya ha demostrado este curso que puede “plantar cara a cualquier rival”.

Aspas pidió “pasar página” y centrarse en el “importante” duelo del domingo contra el Oviedo porque “todos hubiéramos firmado estar sextos en LaLiga, casi con opciones de entrar en Liga de Campeones, y jugando los cuartos de la Liga Europa”.

“Tenemos que ser optimistas con lo que viene y no rendirnos. Esperemos que queden muchas noches por escribir en Europa”, manifestó el delantero gallego. EFE

dmg/jl

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