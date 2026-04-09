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Arbeloa, de los árbitros: "Sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo"

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Madrid, 9 abr (EFE).- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, habló este jueves en rueda de prensa sobre los arbitrajes en el fútbol español y recordó que ya se sabe lo que él piensa sobre lo que ha ocurrido "y sigue ocurriendo" durante muchos años con las actuaciones de los colegiados.

Arbeloa, en ocasiones, se ha pronunciado sobre el mundo del arbitraje. En febrero, habló sobre el 'caso Negreira' y afirmó que "nadie entiende" que el escándalo más grande del fútbol español siga sin resolverse.

Ahora, con una semana en la que ha habido muchas decisiones arbitrales comprometidas, tanto en Europa (el posible penalti que no pitaron a Marc Pubill en el Barcelona-Atlético o la posible expulsión de Tah por una patada a Mbappé en el Real Madrid-Bayern), como en LaLiga (la retirada de una cartulina roja a Gerard Martín en el Metropolitano), Arbeloa fue preguntado insistentemente por temas relacionados con los árbitros.

Primero, contestó a unas estadísticas que indican que el saldo de expulsiones desde el año 2000 en LaLiga favorecen muchísimo más al Barcelona que al Real Madrid, que en competiciones europeas están más igualados.

"Creo que todos sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido en el fútbol español durante tantos años y a veces sigue ocurriendo. Y no voy a cambiar de opinión", dijo.

Sobre la acción de Pubill no quiso "entrar en ese tipo de valoraciones" y recordó lo que ocurrió el fin de semana pasado en el Metropolitano con la jugada de Gerard Martín.

"Ya hemos visto lo que pasó y lo que sigue sucediendo muchas semanas. Mi opinión es la que he dicho muchas veces, es la que tengo y es lo que sigo viendo semana tras semana", insistió.

Por último, negó que se trate de "confiar o desconfiar" de los arbitrajes y dejó claro que el problema radica "en lo que se está viendo" en ocasiones sobre los terrenos de juego.

"También nos pasó después de nuestro partido el martes, con la entrada a Kylian Mbappé, difícil de entender cómo una entrada así no puede ser tarjeta roja. Son cosas que siguen sucediendo incluso con el VAR, que iba a solucionar muchas cosas. En el caso del fútbol español hace falta una explicación. Hay muchas dudas en torno a muchas decisiones. Unas semanas es roja, otras entra el VAR, otras no entra el VAR. Intento sacar lo mejor de mis jugadores, ahora pienso en el Girona y después en el Bayern Múnich", finalizó. EFE

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