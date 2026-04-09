Espana agencias

Arbeloa confirma la titularidad ante el Girona de Militao, Camavinga y Bellingham

Guardar

(Amplia con un último párrafo añadido sobre Camavinga)

Madrid, 9 abr (EFE).-Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, confirmó este jueves en rueda de prensa que ante el Girona serán titulares Jude Bellingham, Eder Militao y Eduardo Camavinga.

Los dos primeros volverán a un once tras superar sus lesiones. Ambos han participado en minutos de los últimos encuentros del Real Madrid y, para Arbeloa, ya tienen el suficiente ritmo competitivo para afrontar el choque ante los hombres de Míchel desde el inicio. Además, informó de que Ferland Mendy dispondrá de tiempo de juego.

"Tanto Militao como Jude van a ser titulares. Y Ferland (Mendy), posiblemente pueda disponer de minutos", dijo el técnico.

Arbeloa se deshizo en elogios hacia Militao, de quien dijo que "cuando está bien" seguramente sea el mejor central del mundo por sus cualidades.

"Físicamente es muy dominante en el uno para uno. Puede defender a campo abierto, que eso es muy importante para el Real Madrid. Tiene un juego aéreo muy poderoso y una gran salida de balón. Es muy completo. Tienen una gran carácter y voz de mando. Está fuera de toda duda y la importancia que tiene para el grupo. Es un privilegio tener un jugador así", explicó.

También se refirió a Camavinga, suplente ante el Bayern Múnich y titular la pasada jornada de Liga en la derrota del Real Madrid en Mallorca (2-1).

"Considero que Camavinga ha jugado conmigo bastante. Creo que más que el primer tramo de la temporada. Fue titular el fin de semana pasado, mañana va a ser titular también. Le considero importante y el club también. Ha demostrado muchas veces la clase de jugador que es y tiene la confianza de todo el mundo y por supuesto de su entrenador", declaró.

"Tiene un físico privilegiado, buen manejo de balón y abarca muchísimo campo. Estoy contento con el rendimiento que da. Siempre intentamos mejorar algunas cosas y no solo va a ser importante en los partidos que quedan por delante, sino que va a ser importante en el futuro", concretó. EFE

Últimas Noticias

Clavijo: Madrid y Barcelona también costearán la visita del papa "en especie o con dinero"

Infobae

El exjefe de Claudia Montes en Logirail: Koldo me amenazó con que "iban a rodar cabezas"

Infobae

Greenpeace documenta contaminación por la mina de Aznalcóllar 28 años después del vertido

Infobae

Feijóo y Ayuso se reunieron para coordinar la estrategia de oposición a Sánchez

Infobae

El chófer de Carmen Pano asegura que vio a la empresaria bajar en Ferraz con una bolsa con "tacos de billetes"

El chófer de Carmen Pano asegura que vio a la empresaria bajar en Ferraz con una bolsa con "tacos de billetes"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado se reunirá con Feijóo y Abascal durante su visita a Madrid, mientras que el Gobierno espera que sea ella quien lo solicite

María Corina Machado se reunirá con Feijóo y Abascal durante su visita a Madrid, mientras que el Gobierno espera que sea ella quien lo solicite

El chófer de Carmen Pano declara que llevó una bolsa con billetes de casa de la empresaria a la oficina de Aldama y de ahí a la sede del PSOE

La Guardia Civil desmantela el ‘Clan de los Lyons’, el grupo criminal escocés más violento que gestionaba el narcotráfico desde la Costa del Sol

La Justicia expulsa de España a un hombre que llevaba una década residiendo en el país: alegó arraigo familiar, pero tiene antecedentes por malos tratos

Rechazan la incapacidad permanente total a un celador que sufre de lumbalgia crónica: no tiene limitaciones motoras o funcionales relevantes

ECONOMÍA

La ansiedad por el trabajo está empezando a ser reconocida como accidente laboral: un experto en recursos humanos lo explica

La ansiedad por el trabajo está empezando a ser reconocida como accidente laboral: un experto en recursos humanos lo explica

Abrir el correo electrónico de un familiar o “amenazar de broma” a alguien por mensaje: estos cinco comportamientos pueden tener varios años de prisión

Marroquíes, rumanos e italianos sostienen la compra extranjera de vivienda en España mientras las operaciones de no residentes caen un 15%

Esto es lo que te pueden subir el alquiler cuando se termine tu contrato, según una experta

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo