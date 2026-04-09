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Andrés Amorós sale en defensa de las Humanidades con su antología de los 50 mejores poemas

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Alfredo Valenzuela

Sevilla, 9 abr (EFE).- El escritor, profesor y erudito Andrés Amorós supo de un estudiante universitario que cuando le preguntaron qué poemas le gustaban respondió que no conocía ninguno, y en ese momento tomó la determinación de salir en defensa de las Humanidades publicando una antología de "Los cincuenta mejores poemas españoles comentados".

Eligió el machadiano título de "Se canta lo que se pierde" y se puso manos a la obra, confiesa en el prólogo a este volumen de casi seiscientas páginas, convencido de que "al contemplar a los políticos que tenemos, la generalización de la banalidad y la pérdida de las buenas formas, la poesía aparece como un remedio necesario y urgente".

En entrevista con EFE, Amorós reconoce que su libro es beligerante, pero que lo es "a favor de la poesía y en favor de la memoria y de aprender las cosas de memoria, y a favor de la educación humanística, de la enseñanza de la historia y en defensa del esfuerzo, que es fundamental en la vida, y de la lectura y de los clásicos".

"A mí nadie me ha obligado a aprenderme de memoria os versos de Jorge Manrique, pero como decía Gabriel García Márquez, versos como esos son un tesoro que llevamos dentro, que nos enseñan a vivir, que nos acompañan y que nos dan consuelo", según el antólogo, quien ha aclarado haber seguido "un criterio lingüístico: la lengua y no la nación" para seleccionar poemas y poetas.

"El momento actual es complicado, y no sólo en la política", ha advertido para regresar a Machado y evocar su propia infancia, cuando en el colegio leían "Yo voy soñando caminos de la tarde....", para añadir que "probablemente no nos enterábamos muy bien de lo que decían aquellos versos, pero se iban quedando".

"Defiendo las antologías, aunque tienen un inconveniente, que siempre hay una parte personal, y por eso siempre te van a poner verde, a mí me fascina la poesía de Cervantes y habrá quien no la considere; me han reprochado que incluya unos versos de 'La venganza de don Mendo' porque proceden de una obra de teatro, pero es que los mejores versos de Lope de Vega están en sus obras teatrales", ha señalado sobre su selección.

Una de las dificultades de la criba ha sido encontrarse con poetas que son "cumbres universales" y de los que difícilmente puede extraerse un solo poema, por más que esa fuera su intención inicial, y ha puesto como ejemplo a Quevedo, de quien al seleccionar el poema que Borges calificó como "probablemente el mejor soneto de toda la literatura española" no pudo dejar de reflejar también su obra satírica.

Tampoco le ha sido posible elegir un solo poema de Góngora, Zorrilla, Rubén Darío y Antonio Machado, entre otros, a los que ha sumado otros poemas de poetas menos conocidos como fray Damián Cornejo y Oliverio Girondo.

Al culminar la selección, Amorós se preguntó si los cincuenta poemas que ha seleccionado son también los mejores para todo el mundo, y se respondió que todos ellos son "excelentes" y que todos "deslumbran por su belleza y conmueven por su emoción".

"Hay poemas tan extraordinarios que no se deben olvidar, como los de San Juan de la Cruz, otra cumbre universal al que todo el mundo puede apreciar sin necesidad de que seamos místicos", ha bromeado para insistir en que "el arte acompaña y consuela" y que ha elegido el título de que "Se canta lo que se pierde" porque "la literatura nace del paraíso perdido; si fuéramos absolutamente felices no escribiríamos". EFE

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