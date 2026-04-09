Espana agencias

Altimira: "Ahora somos más fiables"

Guardar

A Coruña, 9 abr (EFE).- El lateral Adrià Altimira, uno de los indiscutibles en el once de Antonio Hidalgo desde su llegada en el pasado mercado invernal, destacó el gran momento de forma que atraviesa el Dépor.

“Poco a poco se va viendo un gran equipo, ahora ya tenemos las cosas claras, que creo que es importante. Esto nos va a ayudar para afrontar los últimos partidos, que van a ser muy importantes”, indicó tras recibir el premio ‘Estrella Galicia’ al mejor jugador blanquiazul del mes de marzo.

El exfutbolista del Villarreal cree que su equipo llega bien posicionado al tramo decisivo del curso para pelear por el ascenso directo, pero también avisó del riesgo de relajarse.

“Se va viendo el estilo de juego que estamos teniendo. Ahora somos más fiables, tanto defensiva como ofensivamente. Estamos puliendo pequeños detalles que son los que nos marcarán estar más arriba o más abajo. Poco a poco, estamos encontrando nuestra identidad”, indicó.

El Deportivo dormirá en puestos de ascenso directo si vence este sábado al Huesca en El Alcoraz, ya que sus rivales directos -Racing y Almería- se enfrentan entre ellos.

“Es importante no confundirse porque, aunque sean equipos que están ahí abajo, tienen su dificultad. Ahora todos los equipos se están jugando muchas cosas, es importante estar atentos a los pequeños detalles y, sobre todo, jugar con la humildad de afrontar cada partido como si fuese una final”, sentenció. EFE

dmg/og

Últimas Noticias

Albares replica a Israel que reabrir la Embajada en Teherán "es una apuesta por la paz"

Infobae

Las exmonjas de Belorado insisten en que cuidaban de manera "fenomenal" a las ancianas

Infobae

El Poder Judicial abre expediente a un juez que usó Chat GPT para redactar una sentencia

Infobae

Hacienda recibe 1,8 millones de declaraciones de la renta en un día y medio de campaña

Infobae

La intriga de 'La marquesa de Santa Cruz' vuelve al Prado junto a una de sus copias

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Israel califica de “eterna desgracia” que España reabra su embajada en Irán: “Van de la mano, sin pudor”

Israel califica de “eterna desgracia” que España reabra su embajada en Irán: “Van de la mano, sin pudor”

La Policía Nacional desmantela una red que explotaba laboralmente a personas extranjeras y empleaba castigos humillantes como lanzar tartas a la cara por bajas ventas

María Corina Machado se reunirá con Feijóo y Abascal durante su visita a Madrid, mientras que el Gobierno espera que sea ella quien lo solicite

El chófer de Carmen Pano declara que llevó “tacos de billetes” de casa de la empresaria a la oficina de Aldama y de ahí a la sede del PSOE: “Iban en una bolsa transparente”

La Guardia Civil desmantela el ‘Clan de los Lyons’, el grupo criminal escocés más violento que gestionaba el narcotráfico desde la Costa del Sol

ECONOMÍA

Comprar en Shein, Temu o AliExpress ya no será tan barato: así cambiará el precio de tus pedidos a partir de julio

Comprar en Shein, Temu o AliExpress ya no será tan barato: así cambiará el precio de tus pedidos a partir de julio

La ansiedad por el trabajo está empezando a ser reconocida como accidente laboral: un experto en recursos humanos lo explica

Abrir el correo electrónico de un familiar o “amenazar de broma” a alguien por mensaje: estos cinco comportamientos pueden tener varios años de prisión

Marroquíes, rumanos e italianos sostienen la compra extranjera de vivienda en España mientras las operaciones de no residentes caen un 15%

Esto es lo que te pueden subir el alquiler cuando se termine tu contrato, según una experta

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo