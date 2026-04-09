Altimira: "Ahora somos más fiables"

A Coruña, 9 abr (EFE).- El lateral Adrià Altimira, uno de los indiscutibles en el once de Antonio Hidalgo desde su llegada en el pasado mercado invernal, destacó el gran momento de forma que atraviesa el Dépor.

“Poco a poco se va viendo un gran equipo, ahora ya tenemos las cosas claras, que creo que es importante. Esto nos va a ayudar para afrontar los últimos partidos, que van a ser muy importantes”, indicó tras recibir el premio ‘Estrella Galicia’ al mejor jugador blanquiazul del mes de marzo.

El exfutbolista del Villarreal cree que su equipo llega bien posicionado al tramo decisivo del curso para pelear por el ascenso directo, pero también avisó del riesgo de relajarse.

“Se va viendo el estilo de juego que estamos teniendo. Ahora somos más fiables, tanto defensiva como ofensivamente. Estamos puliendo pequeños detalles que son los que nos marcarán estar más arriba o más abajo. Poco a poco, estamos encontrando nuestra identidad”, indicó.

El Deportivo dormirá en puestos de ascenso directo si vence este sábado al Huesca en El Alcoraz, ya que sus rivales directos -Racing y Almería- se enfrentan entre ellos.

“Es importante no confundirse porque, aunque sean equipos que están ahí abajo, tienen su dificultad. Ahora todos los equipos se están jugando muchas cosas, es importante estar atentos a los pequeños detalles y, sobre todo, jugar con la humildad de afrontar cada partido como si fuese una final”, sentenció. EFE

dmg/og