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Almodóvar, 'los Javis' y Sorogoyen competirán por la Palma de Oro en Cannes

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París, 9 abr (EFE).- 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar; 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'los Javis', y 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen y con Javier Bardem como protagonista, competirán por la Palma de Oro del 79 Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo.

Esta es la primera vez que tres películas españolas competirán en la sección oficial por el máximo galardón del festival de Cannes.

Protagonizada por Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón y Leonardo Sbaraglia, 'Amarga Navidad' cuenta con colaboraciones como las de Rossy de Palma, Carmen Machi o la cantante Amaia Romero.

La película del director manchego cuenta la historia de un guionista y director (Sbaraglia) con problemas de creación, que trata de escribir un guion sobre una directora de publicidad (Lennie) y su círculo más cercano.

Será la séptima participación de Almodóvar en la competición de Cannes, festival que le ha premiado con el galardón de mejor dirección por 'Todo sobre mi madre' en 1999, y con el de mejor guion por 'Volver', en 2006.

Con 'Amarga Navidad', Almodóvar regresa a un festival que siempre le ha tratado muy bien pese a que se le resiste la Palma de Oro.

El cineasta español compitió por el máximo premio de Cannes con 'Todo sobre mi madre', 'Volver', 'Los abrazos rotos' (2009), 'La piel que habito' (2011), Julieta (2016), 'Dolor y Gloria' y ahora con 'Amarga Navidad'.

Y presentó fuera de competición 'La mala educación' (2004), además del corto 'Extraña forma de vida' (2023).

Además, Almodóvar ha participado dos veces en el jurado oficial, como miembro en 1992 y como presidente en 2017.

Por su parte, Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'los Javis', se estrenarán en el Festival de Cannes con 'La bola negra', ha anunciado este jueves en una rueda de prensa en París el delegado general del certamen, Thierry Frémaux.

La película está protagonizada por el cantante Guitarricadelafuente, que debuta como actor, y que estará acompañado por Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas, además de contar con dos colaboraciones de lujo, las de Penélope Cruz y Glenn Close.

Frémaux ha destacado la aparición 'brillante' de Cruz pese a su papel pequeño en el filme.

'La bola negra’ narra las vidas interconectadas de tres hombres gays en tres épocas distintas: 1932, 1937 y 2017.

Una parte del filme estará inspirada en la obra homónima que dejó inconclusa Federico García Lorca, de la que se conservan tan solo cuatro páginas y que contaba con un protagonista homosexual. Y del diario de un amigo suyo que contaba cómo el granadino pensaba desarrollarla.

'La bola negra' es el segundo largometraje dirigido por 'los Javis' tras 'La llamada' (2017), el filme con el que se dieron a conocer al gran público y que adaptaba su obra de teatro homónima. Consiguió cinco nominaciones a los Premios Goya, con un único premio, a mejor canción original, para Leiva.

Anteriormente habían sorprendido con la webserie 'Paquita Salas', que posteriormente pasó a la televisión convencional (2016-2019), a la que siguieron 'Veneno' (2020) y 'La mesías' (2023).

También peleará por la Palma de Oro el director español Rodrigo Sorogoyen con 'El ser querido', su esperada película con Javier Bardem como protagonista.

En esta cinta, Bardem interpreta a un aclamado director de cine que rueda junto a su hija, una actriz sin éxito, una película tras años de distanciamiento y tensión que ninguno de los dos quiere abordar directamente.

El reparto de esta película, que se filmó principalmente en la isla de Fuerteventura, cuenta también con Victoria Luengo, Raúl Arévalo y Marina Foïs, entre otros.

Sorogoyen se estrenó en el prestigioso certamen de la Costa Azul francesa en 2022 con 'As bestas', que estuvo en la sección Cannes Première, pero fuera de la competición por la Palma de Oro.

Además de eso, el responsable de títulos como 'Stockholm', 'El reino' o 'Madre' fue el año pasado el presidente del jurado de la Semana de la Crítica, una de las secciones paralelas del Festival de Cannes que está enfocada principalmente al descubrimiento de nuevos realizadores.

El también creador de series como 'Los años nuevos' o 'Antidisturbios' aseguró en una reciente entrevista con EFE que estaba "muy contento" con el resultado final y que la considera "una película muy especial". EFE

(Foto) (Vídeo)

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