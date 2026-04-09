Almodóvar, 'los Javis' y Sorogoyen competirán en el Festival Cannes

París, 9 abr (EFE).- 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar; 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'los Javis', y 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen y con Javier Bardem como protagonista, competirán por la Palma de Oro del 79 Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo. EFE

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