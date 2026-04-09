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Alex Aranburu se impone en el muro de Galdakao y Seixas aumenta ventaja en la general

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Galdakao (Bizkaia), 9 abr (EFE).- El español Alex Aranburu (Cofidis) se impuso este jueves en la cuarta etapa de la Itzulia, con salida y llegada en Galdakao, de 167,2 km, en la que el francés Paul Seixas (Decathlon) reforzó su liderato con un puñado de segundos.

Aranburu, en un emocionante final en el muro que conducía a meta, levantó los brazos por tercera vez en la Itzulia, con un tiempo de 3h.55.15, a una media de 42,6 km/h.

A 4 segundos entró el noruego Tobias Johannessen (Uno X) y a 6 el italiano Christian Scaroni (Astana) a 6.

El líder Paul Seixas entró a 14 segundos del ganador y amplió en unos segundos su renta al frente de la general.

Este viernes se disputará la quinta etapa, con Eibar como escenario de la salida y la meta de la jornada, con un recorrido de 176,2 km.

EFE

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