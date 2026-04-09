Alberola dirigirá el Real Madrid-Girona de este viernes

Madrid, 9 abr (EFE).- Javier Alberola Rojas, del Comité Castellano-Manchego, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros, para dirigir este viernes el Real Madrid-Girona, primer encuentro de la trigésima primera jornada de LaLiga EA Sports.

Alberola estará auxiliado en la sala VOR por el canario Daniel Jesús Trujillo y el andaluz José Luis Munuera.

Será la decimonovena vez que pite al Real Madrid, la tercera esta temporada después de dirigir el derbi en el Metropolitano de la séptima jornada en el que el Atlético de Madrid venció por 5-2 y el encuentro de la vigésima tercera en Mestalla, donde el cuadro blanco se impuso por 0-2. En el Santiago Bernabéu no arbitra desde mayo del pasado año en un encuentro ante el Mallorca (2-1).

También dirigirá por decimonovena vez al Girona, la quinta esta campaña. Pitó la derrota en la jornada inaugural ante el Rayo Vallecano (1-3), la victoria en la ronda inicial de la Copa del Rey ante el Constancia (2-3), también con buen resultado en la decimoctava en Mallorca (1-2), y la derrota en Oviedo en la vigésima segunda (1-0). EFE