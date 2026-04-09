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Albares replica a Israel que reabrir la Embajada en Teherán "es una apuesta por la paz"

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Madrid, 9 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha subrayado que la reapertura de la Embajada de España en Teherán, que se hará de manera inmediata, "es una apuesta por la paz", respondiendo así a que Israel lo ha calificado de "desgracia eterna".

Albares, en declaraciones este jueves a los medios tras comparecer en la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, ha insistido que la Embajada en Teherán se cerró (el 7 de marzo) "por motivos de inseguridad evidentes" y ahora se reabre porque en estas dos semanas de tregua entre EE. UU. e Irán, todos deben apoyar "en todos los sitios y en todos los foros posibles" la mediación pakistaní.

Israel -ha subrayado- tiene derecho a existir en paz y seguridad, "faltaría más", "pero el mismo derecho tienen todos los pueblos y países de la región, también el pueblo libanés y palestino".

De esta manera, ha contestado al ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, que ha tachado de "desgracia eterna" la reapertura de la embajada de España en Teherán, que ha anunciado este jueves Albares.

La Embajada de España en Irán fue evacuada el 7 de marzo ante los bombardeos a Irán de Estados Unidos e Israel y después de facilitar la salida de todos los españoles residentes en ese país que así lo desearon. Ahora siguen allí unos 130 nacionales por voluntad propia. EFE

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