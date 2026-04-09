Albares recibe a su homólogo botsuano en víspera de la visita del presidente a la Moncloa

Madrid, 9 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha recibido este jueves en Madrid a su homólogo de Botsuana, Phenyo Butale, en víspera del encuentro que tendrán en la Moncloa el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente botsuano, Duma Gideon Boko.

Exteriores ha informado de que Albares ha resaltado los avances en la Estrategia África 2025-2028, de la que ya se han puesto en marcha el 80 % de las líneas de acción, así como ha puesto de relieve el objetivo de España de fortalecer su colaboración con la Comunidad de Desarrollo para África Austral, organización con sede en la capital botsuana.

El ministro español ha remarcado el papel constructivo de Botsuana en la región, su compromiso con los valores democráticos, el Estado de Derecho y el multilateralismo, así como el potencial del país africano para las inversiones españolas, en campos como las infraestructuras y las energías renovables.

Sánchez recibe a Boko este viernes a las 10:30 horas en la Moncloa. EFE