Abascal pide votar "con contundencia" a Vox: "No le deis una mayoría absoluta al PP"

(Actualiza la NA4412 con más declaraciones)

Málaga, 9 abr (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arrancado este jueves la precampaña andaluza pidiendo que se vote a su partido "con contundencia" el próximo 17 de mayo y que no se les deje "con una fuerza pequeña" en el Parlamento autonómico: "No le deis una mayoría absoluta al PP".

En un mitin ante casi un millar de personas en una plaza de Málaga junto a sus cabezas de lista, ha pedido a los andaluces que le den a su partido "la oportunidad" como en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde ha dicho que tienen "las llaves" de los gobiernos autonómicos.

Ha recordado "la contribución" de Vox en 2018 en Andalucía, ya que hizo posible el cambio tras décadas de gobiernos socialistas, aunque ha lamentado que se haya visto "frustrado" y que se quedara sólo en "siglas" porque el PP ha hecho "las mismas políticas" que el PSOE.

Abascal, el primer líder nacional que se suma a la precampaña andaluza (además de Antonio Maíllo, que es candidato), ha elegido Málaga, feudo del PP, y el populoso distrito de Carretera de Cádiz, que desde los años 60 acogió a miles de trabajadores en sus grandes bloques de viviendas, aunque ahora es zona de contrastes por el auge de su área costera.

Ha aludido al contexto "de mentiras" sobre Vox, en el que considera que se busca "desilusionar" a sus posibles votantes, pero ha recordado que Andalucía le dio al partido sus "primeras alegrías" en 2018, por lo que ha pedido que no se olvide que el cambio fue posible por ellos, ya que antes siempre había "un PP impotente" para desbancar al PSOE.

Ha asegurado que su partido defiende sin miedo ni complejos "la Andalucía verdadera" y la España de Fernando III, y ha resaltado las batallas que terminaron en 1492 en Granada, lo que ha contrapuesto a la posición del presidente de la Junta, al que ha denominado como "Juanma Moruno".

Ese apodo se lo ha puesto porque considera que reivindica "las mismas tonterías" que el PSOE, entre ellas la figura de Blas Infante, "un personaje increíblemente elevado a la categoría de santón" que es "padre de una patria islamista".

Abascal ha acusado a Moreno de "promocionar la invasión" con las mismas políticas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ha lamentado que el PP esté "empeñado en despreciar a Vox" mientras Sánchez "recobra el aliento" y ha opinado que en las próximas elecciones generales incluso habrá votantes socialistas que optarán por Vox porque están defraudados.

Ha insistido en que su partido es la única opción frente a "la mafia" del PSOE y "la estafa" del PP y ha advertido de que no quieren "simplemente entrar en un gobierno", sino "cambiar las cosas".

Ha garantizado que están comprometidos con poner "toda la fuerza" de los votos que se les entreguen, aunque ha admitido que no pueden prometer el cambio total porque saben de las dificultades y del "campo minado" con el que se van a encontrar.

Ha hecho alusión al problema de los cribados de cáncer de mama, sobre lo que ha dicho que tiene que ver "con el colapso de la sanidad" y ha lamentado la muerte de una mujer "que había acudido doce veces a Urgencias y le dijeron que no tenía nada".

Sobre el candidato de Vox a la Junta, Manuel Gavira, ha resaltado que es "un tipo leal, valioso, alguien que en los momentos difíciles ha sido siempre disciplinado y ha estado sin rechistar apoyando todas las decisiones, las acertadas y las desacertadas".

Durante el discurso de Abascal, cuando se refería a la inmigración y al "islamismo" de Blas Infante, una persona le ha proferido gritos de "fascista", lo que ha causado la reacción de los asistentes hasta que la policía lo ha llevado a otro lugar. EFE

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