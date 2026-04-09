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Aagesen destaca la normalidad en sistema energético español y sin dificultad de suministro

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Madrid, 9 abr (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha destacado este jueves que en la situación actual, con tensiones en los mercados energéticos derivados de la guerra de Irán, el sistema eléctrico español está funcionando con "normalidad" y "sin dificultad" de suministro.

"¿Podemos tener tranquilidad en este momento? La respuesta es que sí. Hablamos de un sistema energético español que está funcionando con normalidad dentro de esas tensiones de precios, de mercados, pero sin dificultad de suministro", ha señalado Aagesen en su intervención en la II edición del observatorio sobre tendencias en la transición energética organizado por Exolum.

Aagesen ha calificado el sistema español como "robusto" y "diversificado", en el que ha destacado su capacidad de refino, con 8 refinerías en el territorio, y ha recordado que cuenta con 7 instalaciones de regasificación y un sistema logístico "perfectamente integrado".

Asimismo, ha señalado que desde el ministerio realizan un seguimiento constante tanto a nivel nacional, como internacional.

Por otra parte, Aagesen ha apuntado que en estos tiempos de "alta incertidumbre" desde el Gobierno quieren pensar también en el medio y largo plazo para poder anticiparse y estar "mejor preparados".

Así, ha destacado que "no podemos perder el rumbo" y es necesario "reforzar la senda" que ya se había trazado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

En este sentido, Aagesen ha señalado que "la transición energética nos permite estar mejor preparados", así como tener "más seguridad".

También ha destacado la "respuesta integral" del Gobierno tras aprobar el real decreto ley de medidas para amortiguar el impacto de la guerra de Irán en los consumidores, tanto hogares como empresas, que también cuenta con medidas estructurales. EFE

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