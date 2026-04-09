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9-13. España ajusta cuentas con Hungría tras un segundo cuarto determinante

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Redacción deportes, 9 abr (EFE).- La selección española ajustó este jueves cuentas con Hungría (9-13), su verdugo en la tanda de penaltis del último Europeo, al imponerse en la primera jornada de la segunda fase de la División 1 de la Copa del Mundo en un encuentro que encarriló con un parcial de 1-5 en los últimos cinco minutos del segundo cuarto.

El equipo que dirige David Martín se resarció así de la dolorosa eliminación que le apartó de la lucha por las medallas y le impidió defender el título continental, en un torneo que se disputa en Alejandrópolis (Grecia) y en el que, con ambos conjuntos ya clasificados para la Superfinal de Sídney (Australia) de este verano, está en juego el título de la división.

Arranque inmejorable del combinado nacional, que sumó sus tres primeros puntos en la liguilla de campeones de la ronda anterior. España se reencontrará este sábado (18:45 horas) con Italia y cerrará la segunda fase el domingo (12:00 horas) ante Grecia. La selección que acumule más puntos en los cruces directos será la campeona.

El equipo español debía demostrar que la derrota inicial ante Italia (10-12) ya era cosa del pasado. Tras imponerse a Croacia (14-10) y a Estados Unidos (15-8), la subcampeona de Europa se convertía en el gran termómetro para medir sensaciones de cara a la futura defensa de la Copa del Mundo conquistada en enero de 2025.

Desde los primeros compases, reinó la igualdad entre dos selecciones que se conocen a la perfección. El 5-5 (min.11), obra de Dénes Varga, reflejaba el equilibrio con un intercambio constante de goles en un partido sin un dueño claro.

Entonces llegó el punto de inflexión que lo cambió todo. Desde un trabajo defensivo sin resquicios, España comenzó a fluir sin tregua, a golpe de perfección. La primera línea, capitaneada por Bernat Sanahuja, máximo goleador con cuatro tantos, lideró un parcial de 1-5 que dejó el inapelable 6-10 al descanso.

Entre dos selecciones tan parejas, esa renta resultó ya insalvable para los 'magyares', que acusaron la ausencia de su estrella y referencia ofensiva Dusan Mandic y la escasa aportación de Kristof Csoma bajo palos, limitado a tres paradas.

Cuando finalmente salió Soma Vogel, quien en el último Europeo fue el azote de España al detener los penaltis de Bernat Sanahuja y Unai Biel, sus cuatro intervenciones en siete lanzamientos ya no fueron suficientes. El combinado nacional, frío y calculador, supo gestionar cada posesión y mantener la ventaja hasta el 9-13 definitivo que le catapulta al liderato provisional. EFE.

avm/jl

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