Espana agencias

4-2. El portugués Paulinho anota tres goles y lidera triunfo del Toluca sobre el Galaxy

Guardar

Toluca (México), 8 abr (EFE).- El portugués Paulinho convirtió este miércoles tres goles para encabezar el ataque del Toluca en su victoria por 4-2 sobre el Galaxy de los Angeles de la MLS en la Copa de campeones de la Concacaf.

Paulinho, tres veces, y el argentino Nicolás Castro anotaron por los campeones del fútbol mexicano, que dominaron, pero mostraron fallas en la defensa, lo cual aprovecharon para descontar por el Galaxy el brasileño Gabriel Perec y el alemán Marzo Reus.

Los mexicanos impusieron condiciones desde los primeros minutos y en el minuto 12 reflejaron al superioridad en el marcador con un gol de pierna derecha de Castro a pase del uruguayo Federico Pereira.

En su estadio, 2.600 metros sobre el nivel del mar, el Galaxy jamás estuvo cómodo ante un rival con la pelota, que en el 43 armó un contraataque que terminó con un gol de derecha de Paulinho a pase de Jesús Angulo.

Los estadounidenses sacaron provecho del desorden de la defensa de los mexicanos y en el 66 descontaron con un gol de Pec a pase del alemán Marco Reus, el 2-1 que le permitió al Galaxy presumir una anotación como visitante, criterio decisivo para definir la clasificación en caso de empate en la serie.

Disconformes porque, a pesar de dominar, tenían solo un gol de ventaja, los Diablos adelantaron líneas y en el 73 ampliaron la diferencia con un toque de zurda de Paulinho a la red, con asistencia de Jesús Angulo.

Galaxy se acercó 3-2 en el 77, con un gol de Reus a pase del argentino Julián Aude.

Paulinho volvió a aparecer y en el 85 hizo su tercer gol, un golpe de zurda a la red, al aprovechar un despiste de la zaga.

El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles en la casa del Galaxy. El ganador de la serie jugará la semifinal contra el vencedor del duelo Cruz Azul-Los Angeles FC.

- Ficha técnica:

4. Toluca: Luis García; Federico Pereira (Luan García 45+1), Santiago Simón (Diego Barbosa m.84), Bruno Méndez, Franco Romero; Nicolás Castro, Jesús Gallardo (Mauricio Isais m.84), Jesús Angulo; Helinho (Everardo López m.70), Paulinho, Alexis Vega (Franco Rossi m.84).

Entrenador. Antonio Mohamed.

2. Los Angeles Galaxy: J T Mareinkowski; John Nelson (Julián Aude m.72), Carlos Garcés, Maya Yoshida, Miki Yamane (Mauricio Cuevas m.80); Harbor Miller (Justin Haak m.59), Elijah Wynder (Marco Reus m.59), Edwin Carrillo; Joao Klauss, Erik Thommy (Lucas Sanabria m.80), Gabriel Pec.

Entrenador: Greg Vanney.

Goles: 1-0, m.12: Nicolás Castro; 2-0, m.43: Paulinho; 2-1, m.66: Gabriel Pec; 3-1, m.73: Paulinho; 3-2, m.77: Marco Reus; 4-2, m.6: Paulinho.

Árbitro: Héctor Saíd Martínez, de Honduras. Amonestó a Bruno Méndez y a Edwin Cerrillo.

Incidencias: Partido de ida de los cuartos de finales de la Copa de campeones de la Concacaf, celebrado en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca, a 2.600 metros sobre el nivel del mar.EFE

(fotos)

Últimas Noticias

Aviso naranja en Lanzarote por mala mar, junto a cinco provincias peninsulares en amarillo

Infobae

Sanidad y autonomías abordan este jueves el manual de buenas prácticas en la eutanasia

Infobae

Guerra Oriente Medio y acuerdo Gibraltar centran la comparecencia de Albares en Congreso

Infobae

Asturias registra 14 incendios forestales, ocho activos y seis controlados

Infobae

Pide 1,4 millones de euros al quedar tetrapléjico por un fármaco al que era alérgico

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Trump sopesa “castigar” a España y trasladar a los militares de Rota y Morón a países más “colaborativos”, según ‘The Wall Street Journal’

Trump sopesa “castigar” a España y trasladar a los militares de Rota y Morón a países más “colaborativos”, según ‘The Wall Street Journal’

El Gobierno empieza por fin a tomar las 300 primeras muestras de ADN a familiares de víctimas del franquismo casi tres años después de comprar la base de datos ‘Bonaparte’

El 15% de la superficie de Madrid no pertenece a nadie: ¿quién es el verdadero propietario de lo que se conoce como espacio interbloque?

El juicio contra Ábalos y Koldo se convierte en un manual de cómo enchufar a ‘amigas’ en empresas públicas

El “socio terrible” de Trump se echa en brazos de China y la India y se reconcilia con Argelia, pero el viaje más importante de Sánchez será a EEUU

ECONOMÍA

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

Los bancos alcanzan máximos históricos en solvencia y calidad de activos, moderan su rentabilidad y reducen al mínimo la morosidad

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo peor que puede hacer la empresa con tu nómina, te puedes arruinar”

La tregua EEUU-Irán no baja el precio del fertilizante y el campo español busca alternativas: “La subida para el consumidor será más grande”

Un jubilado compra una excavadora para trabajar en el campo y pasa de cobrar 850 euros de pensión a ganar 3.500 euros al mes

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo