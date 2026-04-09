4-2. El portugués Paulinho anota tres goles y lidera triunfo del Toluca sobre el Galaxy

Toluca (México), 8 abr (EFE).- El portugués Paulinho convirtió este miércoles tres goles para encabezar el ataque del Toluca en su victoria por 4-2 sobre el Galaxy de los Angeles de la MLS en la Copa de campeones de la Concacaf.

Paulinho, tres veces, y el argentino Nicolás Castro anotaron por los campeones del fútbol mexicano, que dominaron, pero mostraron fallas en la defensa, lo cual aprovecharon para descontar por el Galaxy el brasileño Gabriel Perec y el alemán Marzo Reus.

Los mexicanos impusieron condiciones desde los primeros minutos y en el minuto 12 reflejaron al superioridad en el marcador con un gol de pierna derecha de Castro a pase del uruguayo Federico Pereira.

En su estadio, 2.600 metros sobre el nivel del mar, el Galaxy jamás estuvo cómodo ante un rival con la pelota, que en el 43 armó un contraataque que terminó con un gol de derecha de Paulinho a pase de Jesús Angulo.

Los estadounidenses sacaron provecho del desorden de la defensa de los mexicanos y en el 66 descontaron con un gol de Pec a pase del alemán Marco Reus, el 2-1 que le permitió al Galaxy presumir una anotación como visitante, criterio decisivo para definir la clasificación en caso de empate en la serie.

Disconformes porque, a pesar de dominar, tenían solo un gol de ventaja, los Diablos adelantaron líneas y en el 73 ampliaron la diferencia con un toque de zurda de Paulinho a la red, con asistencia de Jesús Angulo.

Galaxy se acercó 3-2 en el 77, con un gol de Reus a pase del argentino Julián Aude.

Paulinho volvió a aparecer y en el 85 hizo su tercer gol, un golpe de zurda a la red, al aprovechar un despiste de la zaga.

El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles en la casa del Galaxy. El ganador de la serie jugará la semifinal contra el vencedor del duelo Cruz Azul-Los Angeles FC.

- Ficha técnica:

4. Toluca: Luis García; Federico Pereira (Luan García 45+1), Santiago Simón (Diego Barbosa m.84), Bruno Méndez, Franco Romero; Nicolás Castro, Jesús Gallardo (Mauricio Isais m.84), Jesús Angulo; Helinho (Everardo López m.70), Paulinho, Alexis Vega (Franco Rossi m.84).

Entrenador. Antonio Mohamed.

2. Los Angeles Galaxy: J T Mareinkowski; John Nelson (Julián Aude m.72), Carlos Garcés, Maya Yoshida, Miki Yamane (Mauricio Cuevas m.80); Harbor Miller (Justin Haak m.59), Elijah Wynder (Marco Reus m.59), Edwin Carrillo; Joao Klauss, Erik Thommy (Lucas Sanabria m.80), Gabriel Pec.

Entrenador: Greg Vanney.

Goles: 1-0, m.12: Nicolás Castro; 2-0, m.43: Paulinho; 2-1, m.66: Gabriel Pec; 3-1, m.73: Paulinho; 3-2, m.77: Marco Reus; 4-2, m.6: Paulinho.

Árbitro: Héctor Saíd Martínez, de Honduras. Amonestó a Bruno Méndez y a Edwin Cerrillo.

Incidencias: Partido de ida de los cuartos de finales de la Copa de campeones de la Concacaf, celebrado en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca, a 2.600 metros sobre el nivel del mar.EFE

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