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3-0. Desastre del Celta en Friburgo

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Friburgo (Alemania), 9 abr (EFE).- El Celta tendrá que protagonizar una remontada casi milagrosa en Balaídos para alcanzar las semifinales de la Liga Europa después de ser goleado por el Friburgo (3-0) en el Europa-Park Stadion, donde firmó su peor partido de la temporada.

El equipo alemán dominó a un Celta desorientado, incapaz de encontrar respuesta al juego físico de su rival. Sin el uruguayo Matías Vecino, al que Giráldez dejó en el banquillo quizá por venir de una lesión muscular, el suizo Johan Manzambi mostró todo su repertorio.

El Friburgo zarandeó a los de Giráldez desde el inicio. El partido solo se jugó en una dirección. Antes de que el italiano Vicenzo Grifo abriese el marcador con un golazo, el japonés Yuito Suzuki ya había amenazado a Radu con un disparo cruzado.

La apuesta por Hugo Sotelo no le salió bien esta vez al técnico celeste. Su equipo necesitaba tener el balón y solo lo consiguió tras el 1-0 durante unos minutos y de manera intrascendente. El Friburgo llevaba las riendas, no sufría y golpeó nuevamente al Celta en el minuto 32 con un tanto de Beste tras un desajuste defensivo de los celestes.

La tensión alrededor de Radu era máxima cuando los centrocampistas germanos pisaban el área gallega. Antes del descanso, Manzambi rozó el 3-0 con un disparo que se estrelló en el poste.

A Giráldez no le quedó otra opción que agitar su once en el intermedio. Su equipo había sido sometido por un Friburgo al que le bastó evitar los balones a la espalda de su defensa para no sufrir. Jutglà, Williot Swedberg y Borja Iglesias apenas entraron en juego.

La solución del técnico del Celta fue introducir a Fer López, que venía de ser decisivo en la victoria frente al Valencia en Mestalla, y al rapidísimo Jones El-Abdellaoui. Pero su equipo continuó sin darle ritmo al juego. Sobrepasado el minuto 60, apostó por meter a Vecino para tener más presencia en la medular.

El Friburgo pareció conformarse con el resultado. Su mayor preocupación era evitar el gol celeste. Y, en una rápida transición de área a área, llegó el primer disparo a la portería de Atubolu. Fue en el minuto 70, desde la frontal de Borja Iglesias. Se marchó por encima del larguero.

Las urgencias obligaron a Giráldez a quemar sus armas ofensivas. Aspas y Pablo Durán fueron los últimos en entrar en escena. Pero fue el Friburgo, tras un saque de esquina finalizado por Ginter, el que marcó para poner pie y medio en las semifinales porque en el 85 Fer López remató fuera un gran centro de Mingueza. También pudo ser peor porque poco después Radu tocó lo justo para evitar el cuarto de Holer.

- Ficha técnica:

3 - Friburgo: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggstein, Manzambi; Beste (Kubler, min.89), Suzuki (Holer, min.74), Grifo (Scherhant, min.74); y Matanovic.

0 - Celta: Radu; Javi Rodríguez (Jones El-Abdellaoui, min.46), Aidoo, Marcos Alonso; Carreira, Hugo Sotelo (Matías Vecino, min.61), Moriba, Mingueza; Jutglà (Aspas, min.72), Williot Swedberg (Fer López, min.46) y Borja Iglesias (Pablo Durán, min.72).

Goles: 1-0 Grifo, min.10; 2-0 Beste, min.31; 3-0 Ginter, min.78

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia). Amonestó a Eggstein (min.90)

Incidencias: Encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga Europa disputado en el estadio Europa-Park Stadion de Friburgo. EFE

dmg/jl

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