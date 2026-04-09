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136-119. Los Nuggets acaban con los Grizzlies y logran su décima victoria consecutiva

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Los Ángeles (EE.UU.), 8 abr (EFE).- Los Denver Nuggets demostraron este miércoles su capacidad ofensiva al superar con autoridad a los Memphis Grizzlies a domicilio por 136-119, con lo que aumentaron a diez victorias seguidas su racha positiva en la NBA.

El equipo de Colorado impuso su ritmo a golpe de sus estrellas, Nikola Jokic (triple-doble con 14 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias) y Jamal Murray (26 puntos, 8 de 14 en tiro), quienes tomaron la delantera en el primer cuarto, firmando un rendimiento del 60 % en acierto en lanzamientos que les permitió una holgada ventaja de 37-33.

La dupla de los Nuggets sumó 22 puntos en los primeros minutos de juego, un nivel de efectividad que les hizo dominar el juego contra los de Memphis.

Aunque en el segundo cuarto la eficacia de los Nuggets se mantuvo alta, con un 65 % de acierto, el equipo se fue al descanso con una ligera desventaja de 68-72 favorable a los Grizzlies al entretiempo.

Sin embargo, la reacción de Nuggets no se hizo esperar tras el paso por vestuarios y recuperaron ese músculo necesario para aventajar al rival en el tercer cuarto.

Esta mejoría en el sistema defensivo permitió a los Nuggets alejarse rápidamente en el marcador, dominando sobre el terreno con una pizarra de 107-94 su favor.

El tramo final estuvo marcado por el impulso de Cameron Johnson, quien aportó 18 puntos (8 de 11 en tiro) y Christian Braun, también vital en los últimos compases del encuentro con la aportación de 14 puntos (7 de 10 en tiros).

Con estas actuaciones, Denver selló una victoria imparable ante unos Memphis que a duras penas sobreviven a final de la temporada regular de la NBA. EFE

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