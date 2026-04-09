Espana agencias

1-1. Palmeiras se sobrepone a la sorpresa pero solo le alcanza para empatar con Junior

Guardar

Cartagena (Colombia), 8 abr (EFE).- El Palmeiras se llevó este miércoles un punto de Cartagena de Indias, donde visitó al Junior de Barranquilla en la jornada inaugural del Grupo F de la Copa Libertadores y se vio sorprendido por un rival que defendió bien y trató de hacer daño al contragolpe.

En el estadio Jaime Morón, donde Junior juega sus partidos de local mientras amplían su casa, el Metropolitano de Barranquilla, los anfitriones abrieron el marcador con un tanto del veterano Teófilo Gutiérrez, mientras que los brasileños igualaron con una anotación del paraguayo Ramón Sosa.

El dominio estuvo repartido entre los dos equipos en los primeros minutos, pero la balanza se desequilibró a favor de los colombianos pronto cuando el paraguayo Mauricio le pegó una patada al centrocampista Jesús Rivas, por lo que el árbitro argentino Maximiliano Ramírez, tras revisar el VAR, pitó penalti.

El encargado de cobrar fue Gutiérrez, que al minuto 8 mandó el balón al fondo con un remate muy potente.

Los brasileños tuvieron muchas dificultades para crear oportunidades claras ante un rival que lució organizado en defensa.

La primera opción del Verdao llegó al minuto 35 cuando José Manuel López recibió un pase filtrado en el área y sacó un remate potente que pasó por encima de la portería del uruguayo Mauro Silveira, en una jugada que fue anulada por fuera de lugar.

En la segunda mitad, el Palmeiras salió con todo a buscar el empate y lo consiguió al 56 cuando López cabeceó un balón largo y habilitó al paraguayo Sosa, que en el mano a mano se deshizo de Silveira y mandó el balón al fondo de la red.

Los brasileños siguieron atacando y tuvo oportunidades de tomar la ventaja con remates del colombiano Jhon Arias, el extremo Felipe Anderson y Khellven, que salieron desviados o fueron atajados por Silveira.

En el contragolpe, el Junior casi anota el 2-1 con dos remates de Canchimbo, uno que salió desviado y otro que fue atajado por Carlos Miguel.

Al final ninguno de los dos equipos logró anotar y los brasileños se llevaron un punto de Cartagena de Indias. El jueves de la próxima semana, Palmeiras recibirá al Sporting Cristal, mientras que el Junior visitará dos días antes al Cerro Porteño.

- Ficha técnica:

1. Junior: Mauro Silveira; Jhonier Guerrero (m.87, Edwin Herrera), Jermein Peña, Daniel Rivera, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Jesús Rivas (m.71, Joel Canchimbo), Juan David Ríos, Yimmi Chará (m.71, Luis Muriel), Kevin Pérez (m.57, Guillermo Celis), y Teófilo Gutiérrez (m.58, Guillermo Paiva).

Entrenador: Alfredo Arias.

1. Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur Gabriel (m.46, Khellven); Andreas Pereira (m.70, Lucas Evangelista), Marlon Freitas, Allan Ellias (m.70, Felipe Anderson), Jhon Arias, Mauricio (m.46, Ramón Sosa), y José Manuel López (m.83, Luighi).

Entrenador: Abel Ferreira.

Goles: 0-1, m.10: Teófilo Gutiérrez, de penalti. 1-1, m.56: Ramón Sosa.

Árbitro: el argentino Maximiliano Ramírez. Amonestó a Pérez, Gutiérrez, Arthur Gabriel y Paiva.

Incidencias: partido de la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores disputado en el estadio Jaime Morón, de Cartagena de Indias. EFE

(foto)

Últimas Noticias

Con un jugador menos, River Plate se lleva un punto de Bolivia tras empatar con Blooming

Infobae

0-2. Flamengo se lleva un triunfo con polémica de Cusco

Infobae

0-2 Olimpia vence con facilidad a Audax y se pone en cabeza del grupo G

Infobae

122-116. Cavaliers sobrevuelan a los Hawks en un duelo con aroma a 'playoff'

Infobae

Cuenca gana con gol olímpico a Santos y lidera grupo que completan San Lorenzo y Recoleta

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juicio contra Ábalos y Koldo se convierte en un manual de cómo enchufar a ‘amigas’ en empresas públicas

El juicio contra Ábalos y Koldo se convierte en un manual de cómo enchufar a ‘amigas’ en empresas públicas

El “socio terrible” de Trump se echa en brazos de China y la India y se reconcilia con Argelia, pero el viaje más importante de Sánchez será a EEUU

La otra batalla judicial entre Koldo García y la ex Miss Asturias fuera del caso Ábalos entre acusaciones de “mensajes obscenos” y “acoso laboral y sexual” e “injurias y calumnias”

La Justicia rechaza darle la incapacidad permanente a una limpiadora que sufrió una grave lesión de tobillo en el trabajo, camina con dificultad y usa muleta

La DGT anula varias multas en este tramo de la A-7: la señal marcaba 100 km/h pero el radar sancionaba a 80 km/h

ECONOMÍA

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

Los bancos alcanzan máximos históricos en solvencia y calidad de activos, moderan su rentabilidad y reducen al mínimo la morosidad

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo peor que puede hacer la empresa con tu nómina, te puedes arruinar”

La tregua EEUU-Irán no baja el precio del fertilizante y el campo español busca alternativas: “La subida para el consumidor será más grande”

Un jubilado compra una excavadora para trabajar en el campo y pasa de cobrar 850 euros de pensión a ganar 3.500 euros al mes

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo