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1-0. Montevideo City hunde a Gremio

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Montevideo, 8 abr (EFE).- Montevideo City se estrenó con una gran victoria en la Copa Sudamericana al vencer este miércoles por 1-0 a Gremio en un encuentro enmarcado en el grupo F.

Un golazo de Eduardo Agüero le dio el triunfo al once dirigido por Marcelo Méndez, que lidera el grupo en solitario tras el empate 0-0 entre el argentino Deportivo Riestra y Palestino de Chile.

Cuando el reloj marcaba 49 minutos de juego, el atacante aprovechó una gran habilitación del argentino Esteban Daniel Obregón y quebró la resistencia del portero Weverton con un potente disparo cruzado que ingresó contra el poste derecho.

De esta forma, los uruguayos se llevaron un partido en el que anularon cada punto fuerte de su rival de turno y aprovecharon sus armas para lastimar en cada ocasión que pudieron hacerlo.

La primera parte del juego disputado en el histórico estadio Centenario de Montevideo estuvo marcada por la actuación del VAR.

El árbitro ecuatoriano Augusto Aragón se acercó a la pantalla a observar una caída dentro del área del exjugador de Barcelona Martin Braithwaite cuando luchaba el balón con Gonzalo Montes y al ver un quite limpio decidió no sancionar penalti.

Minutos después, expulsó al peruano Erick Carlos Noriega por una durísima falta contra un futbolista de Montevideo City, aunque luego se acercó al VAR y decidió quitarle esa cartulina en una decisión que fue muy protestada por los uruguayos.

En la segunda parte las más claras fueron para el local. La primera llegó tras un potente disparo de Franco Pizzichillo que el portero despejó de gran manera.

El lateral por derecha fue nuevamente al ataque y esta vez se perdió por muy poco el gol que hubiese sentenciado el juego más temprano.

Del otro lado, la más clara para Gremio llegó sobre el final en un mano a mano en el que el portero Franco Tornascioli evitó de gran manera el tanto de Andre Martis.

Montevideo City ganó por la mínima y el próximo 14 de abril visitará a Palestino con la misión de seguir en lo más alto, mientras que Gremio intentará salir del fondo cuando ese mismo día reciba a Deportivo Riestra. EFE

(foto)

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