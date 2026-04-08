Yuste: "Soy positivo, pero será una eliminatoria larga"

Barcelona, 8 abr (EFE).- El presidente interino del FC Barcelona, Rafa Yuste, se ha mostrado "positivo" con las opciones del equipo azulgrana en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid, aunque ha precisado que será una "eliminatoria larga".

"El Atlético es un equipo potente. Tengo en la cabeza el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey (3-0). Si tenemos el acierto, las ganas, el entusiasmo y el público nos apoya, soy positivo. Pero es una eliminatoria larga", ha recordado el dirigente del club catalán, quien ha añadido que "no será fácil" superar al conjunto colchonero.

Yuste, que ha resaltado la "gran relación" que existe entre ambos clubes, ha realizado estas declaraciones antes de la comida de directivas que ha tenido lugar en un restaurante de la zona alta de Barcelona.

El presidente ha sido preguntado por Lamine Yamal, uno de los protagonistas en la previa del encuentro, de quien ha dicho que es un futbolista "excepcional, que disfruta de este tipo de partidos". EFE

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