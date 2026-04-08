WOW 29 y el Roig Arena, listos para un evento que “marca un antes y un después” en España

Alfafar (Valencia), 8 abr (EFE).- La organización del WOW 29, competición de las artes marciales mixtas (MMA) que se celebra en el Roig Arena este sábado y por primera vez en Valencia, confía en convertir el evento en algo que marcará “un antes y un después” en España y en las MMA.

“Se han vendido más de 12.000 entradas y va a marcar un antes y un después en las MMA españolas. El Roig Arena es el mejor estadio de Europa ahora mismo y seguro que alcanzamos las 13.000 entradas. Va a ser la mayor fiesta de las artes marciales mixtas de España”, afirmó este miércoles Álvaro Colmenero, presentador de la rueda de prensa oficial del evento celebrada en Alfafar.

“WOW ha llegado al Roig Arena para quedarse. Desde la organización tienen que estar encantados. Cuando una liga de MMA llama a un recinto es lógico dudar sobre el resultado siendo el mejor pabellón de Europa, pero en cuanto han visto la venta de entradas ya tienen que estar contentos”, insistió Colmenero.

En la presentación estuvieron presentes los ocho luchadores que competirán sobre el octógono. Los principales protagonistas fueron el valenciano Enoc Solves, defensor del título, y el malagueño Daniel Ladero, que se enfrentarán en el combate estelar y en la lucha del campeonato del peso semipesado.

Solves compartió su felicidad por combatir en su ciudad natal: “Defiendo título en mi ciudad y en mi barrio. Mi gente va a poder venir andando y para mí es muy importante pelear con gente que conozco y escuchar frases bonitas y no insultos”.

Por su parte, Ladero destacó su único objetivo de arrebatarle el título a su rival: “Peleo contra una leyenda como Enoc y tengo que aprovechar la oportunidad al cien por cien. He venido aquí a ganar y eso es lo que voy a hacer”.

El resto de combates los protagonizarán Damian Rzepecki y Corneliu Rotaru en la categoría de peso ligero, Antonio Fofirca y Jonathan Venancino en el peso wélter, y David Hervías y Yunus Batan en la categoría de peso medio. EFE

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