Vox avanza que entrará en "cuatro" gobiernos autonómicos y Bolaños le insta a difundir sus pactos antes de las andaluzas

El diputado de Vox Carlos Flores Juberías ha avanzado este miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso que su partido se incorporará al Gobierno de "cuatro" comunidades autónomas y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le ha pedido que expliquen el contenido de esos pactos y que los hagan públicos antes de las elecciones andaluzas para no ocultar esa información a los habitantes de una comunidad que votará el próximo 17 de mayo.

En su intervención, Flores Juberías ha criticado al Ejecutivo por ser "incapaz de fraguar acuerdos dentro y fuera de las Cámaras" y ha añadido: "Cuando las próximas semanas Vox se incorpore al Gobierno de cuatro, he dicho bien, de cuatro comunidades, el aislamiento territorial de su Gobierno será, si cabe, más evidente que su aislamiento parlamentario".

Flores Juberías no ha especificado territorios, pero el PP y Vox llevan semanas negociando posibles gobiernos de coalición en Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde ya ha habido elecciones. Las próximas son las andaluzas.

"SEGURO QUE SERÁN ACUERDOS MACHISTAS Y XENÓFOBOS"

En su turno de réplica, el ministro ha calificado estas declaraciones como "la noticia del día", por lo que ha preguntado al parlamentario de Vox si ya han llegado a un pacto con el PP en estas regiones, "qué acuerdos son, cuál es el contenido, cuáles son los recortes, cuáles son las medidas machistas y cuáles son las medidas negacionistas".

Bolaños ha insistido en reclamar a Flores Juberías que explique el contenido de esos pactos, que, según ha dicho, "seguro que van a ser xenófobos, machistas, reaccionarios, contrarios al cambio climático, a la igualdad entre hombres y mujeres".

"SI QUIERE, ESPERAMOS A QUE VENGA A ZARAGOZA Y SEA TESTIGO"

Ya en su segundo turno, el diputado de Vox ha señalado que es "discutible" que la noticia del día la hubiera dado él en esa comparecencia y ha aclarado que la noticia del día estará en un hotel Zaragoza, donde esta tarde se ofrecerá una rueda de prensa para explicar los avances en la negociación en la formación del gobierno de Aragón entre PP y Vox.

"Yo creo que si terminamos pronto y Óscar Puente --ministro de Transportes--- se porta, puede usted llegar. Pero si me dice que va justo yo llamo a esperamos, esperamos para que usted pueda ser testigo de ese acontecimiento no sabemos si histórico o no", ha apostillado el parlamentario de Vox.

"ESTAREMOS MUY ATENTOS AL CONTENIDO DEL ACUERDO"

Por último, Bolaños ha rechazado la invitación a ese acto de Zaragoza aunque le ha agradecido al parlamentario de Vox que les haya dado la "exclusiva" del pacto en esta comisión. "A las tres y media en Hotel de Zaragoza el Partido Popular y Vox van a hacer manitas para conformar un gobierno reaccionario", ha apuntado.

No obstante, ha advertido de que estarán "muy atentos" al contenido de ese acuerdo que, según ha asegurado, será "muy contrario a los derechos de la mayoría social, de las mujeres, de todas las personas que quieren que la democracia y el estado de bienestar avance".

ESPAÑA RESISTE LA OLA ULTRA

Durante su intervención, Bolaños ha defendido que España es "una excepción en el mundo" porque "resiste ante la ola mundial ultraderechista", si bien ha advertido de que el "riesgo de retroceso de la democracia" sigue ahí e incluso se está materializando en comunidades y ayuntamientos en los que la derecha tradicional, es decir el PP, se está convirtiendo en "cooperador necesario" al "comprar los postulados de la ultraderecha".

Con todo, ha hecho hincapié en que la democracia española "no sólo no retrocede sino que avanza con decisión", que la Constitución de 1978 ya es "la más longeva de su historia" y que nuestro país logra "posiciones de liderazgo" en los rankings que valoran la calidad democrática.

También ha sacado pecho de la apuesta del Gobierno por los acuerdos con sus socios parlamentarios, estrategia que ha contrapuesto a la "confrontación estéril del no a todo" que reprocha a PP y Vox.

En este contexto, ha presumido de que "España es un ejemplo de estabilidad", que "el Gobierno gana el 85% de las votaciones en el Pleno del Congreso" y el 90% de todas las que tienen lugar en la Cámara, que ya se han enviado 60 leyes al Boletín Oficial del Estado (BOE) y que ya están en tramitación el 86% de las iniciativas previstas en el Plan Anual Normativo.

Y ha dado especial valor a la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido, a la que se tramita para que Formentera tenga su propio senador y a la recién aprobada por el Consejo de Ministros para blindar el derecho al aborto.