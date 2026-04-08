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Unai Nuñez padece una lesión en la región isquiotibial derecha

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Valencia, 8 abr (EFE).- El defensa del Valencia Unai Núñez padece una afectación de la región isquiotibial de la pierna derecha sufrida en el partido del pasado domingo en Mestalla ante el Celta de Vigo, informó este miércoles la entidad valencianista.

“El central seguirá un plan terapéutico médico, de fisioterapia y readaptación en la Ciudad Deportiva de Paterna hasta mejoría clínica que le permita reincorporarse con el resto del equipo”, agregó el parte médico.

Nuñez se sometió a pruebas este martes y este miércoles no se ejercitó con el resto del grupo en el entrenamiento matutino. No podrá jugar ante el Elche este sábado en el Estadio Martínez Valero. EFE

plm/cta/jl

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