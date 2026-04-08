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Una paraja de managers acusados de estafar 75.000 euros a una cantante se enfrentan a penas de 4 y dos años de cárcel

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La Audiencia Provincial de Cantabria tiene previsto celebrar este miércoles, 8 de abril, a partir de las 9.30 horas en la Sección Primera el juicio a una pareja de managers acusados de estafar 75.000 euros a una cantante a la que representaban. El hombre se enfrenta a cuatro años de cárcel y la mujer a dos.

La vista oral se había señalado en dos ocasiones anteriores pero se suspendió, ambas veces por motivos imputables a la procesada. La última fue el pasado mes de diciembre, cuando no compareció por encontrarse en el hospital por enfermedad.

La Sala acordó entonces que se le retirase el pasaporte para evitar que se fugue -tiene doble nacionalidad, española y peruana, y residencia en Barcelona- y asegurar así su presencia ante la Justicia.

La Fiscalía considera que los dos acusados aprovecharon la confianza que tenía en ellos la artista y la madre y agente de esta para hacerles creer que iban a firmar un contrato con una discográfica.

De este modo, lograron que las dos mujeres ingresaran 75.322 euros en una cuenta bancaria creyendo que era propiedad de la compañía musical, pero en realidad era de los dos implicados.

Cuando las mujeres lograron contactar con la discográfica, esta les informó de que su factura de servicios había sido abonada por la manager por un importe más bajo (29.000 euros) y que el contrato nunca se llevó a cabo por causa imputable a los procesados.

ESTAFA AGRAVADA Y REINCIDENCIA

Para el ministerio público, estos hechos constituyen un delito de estafa agravada y con la agravante de reincidencia en el caso del hombre, ya que había sido condenado por estafa con anterioridad.

Solicita para él cuatro años de prisión y 3.600 euros de multa, y para ella pide dos años y 2.400 euros, así como que ambos indemnicen a las perjudicadas en 75.322 euros.

La acusación particular, que ejerce la artista, reclama para los dos acusados cuatro años de cárcel, 4.500 euros de multa y 75.322 en concepto de responsabilidad civil.

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