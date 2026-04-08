Espana agencias

Una foto en el Prado y una moneda para conmemorar el V Centenario del Consejo de Estado

Guardar

Madrid, 8 abr (EFE).- El comité encargado de organizar la conmemoración del V Centenario del Consejo de Estado se ha reunido este miércoles para dar un nuevo impulso al programa de actos, entre los que destaca una foto de la Comisión Permanente ante un emblemático cuadro de Tiziano en el Museo del Prado y una moneda conmemorativa.

Será este jueves cuando los miembros del Consejo, encabezados por su presidenta, Carmen Calvo, se retratarán en el Prado ante el cuadro de Tiziano "Carlos V en la batalla de Mühlberg" y el próximo lunes 13 cuando se presentará en el Real Ingenio de Segovia la moneda de 10 euros conmemorativa de los 500 años de la institución.

Además, el 27 de abril se emitirá un sello de Correos concebido igualmente para celebrar el acontecimiento; todo ello mientras se ha activado ya un ámbito específico en la web oficial del Consejo de Estado para poder seguir el calendario de acontecimientos.

Según ha informado la institución en un comunicado, la de hoy ha sido la segunda reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario del Consejo de Estado, y en ella Carmen Calvo ha hecho balance de los actos ya celebrados además de innformar de los próximos previstos en el calendario.

Forman parte también del comité diecenueve vocales del consejo, entre ellos el comisionado para la conmemoración, Fernando Ledesma, y el secretario del comité, Leopoldo Calvo-Sotelo.

Carlos V fundó el que es el máximo órgano consultivo del Estado en 1526, tras una amplia reforma del que según varios historiadores ya existía cuatro años antes, y durante su reinado se conformó como el órgano central de todo el sistema político imperial con una función consultiva que aún perdura. EFE

Últimas Noticias

Bustinduy afirma que "no se puede ceder ni un milímetro" ante el odio contra los gitanos

Infobae

Exasesor de la Comunidad de Madrid reconoce que no se medicalizaron las residencias

Infobae

El día previo al accidente de Adamuz se detectó una caída de tensión en la vía, dice Adif

Infobae

Las consultas de menores por conductas suicidas se disparan desde la pandemia

Infobae

El Govern celebrará Sant Jordi como una fiesta de convivencia frente a discursos de odio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ejército israelí retuvo a un ‘casco azul’ español desplegado en la misión de paz de la ONU en Líbano

El ejército israelí retuvo a un ‘casco azul’ español desplegado en la misión de paz de la ONU en Líbano

Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, defiende que nunca dejó de ir a trabajar en Logirail, ya que utilizaba su jornada para ir “a la biblioteca a leer libros de trenes”

La Guardia Civil asegura que la rotura de la vía de Adamuz se produjo un día antes del accidente: el sistema de alerta “no estaba preparado” para detectarla

Pedro Sánchez anuncia un viaje a China de cinco días con “una agenda de alto nivel”: Pekín resalta que España “es un importante socio”

El ex director general de Logirail asegura que Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, no iba a trabajar porque su oficina no era “adecuada”: “Estaba en una escalera”

ECONOMÍA

El Gobierno sube un 42% la base de cotización a autónomos societarios y colaboradores, con alzas de hasta 1.620 euros al año en las cuotas

El Gobierno sube un 42% la base de cotización a autónomos societarios y colaboradores, con alzas de hasta 1.620 euros al año en las cuotas

Lucía Menéndez, abogada, sobre las herencias: “Uno de los errores más comunes es dejar pasar 6 meses para presentar los impuestos”

Esto es lo que cuesta vivir en Barcelona: los barrios más baratos donde comprar y alquilar

Júbilo en el IBEX 35 y las bolsas europeas tras el alto el fuego entre EEUU e Irán: el petróleo se desploma por debajo de los 100 dólares

Virginia López, abogada: “Si tus vacaciones empiezan en tu día libre, te están engañando”

DEPORTES

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”

El Bayern conquista el Santiago Bernabéu y encamina los cuartos de final de Champions ante el Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern