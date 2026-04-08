Una foto en el Prado y una moneda para conmemorar el V Centenario del Consejo de Estado

Madrid, 8 abr (EFE).- El comité encargado de organizar la conmemoración del V Centenario del Consejo de Estado se ha reunido este miércoles para dar un nuevo impulso al programa de actos, entre los que destaca una foto de la Comisión Permanente ante un emblemático cuadro de Tiziano en el Museo del Prado y una moneda conmemorativa.

Será este jueves cuando los miembros del Consejo, encabezados por su presidenta, Carmen Calvo, se retratarán en el Prado ante el cuadro de Tiziano "Carlos V en la batalla de Mühlberg" y el próximo lunes 13 cuando se presentará en el Real Ingenio de Segovia la moneda de 10 euros conmemorativa de los 500 años de la institución.

Además, el 27 de abril se emitirá un sello de Correos concebido igualmente para celebrar el acontecimiento; todo ello mientras se ha activado ya un ámbito específico en la web oficial del Consejo de Estado para poder seguir el calendario de acontecimientos.

Según ha informado la institución en un comunicado, la de hoy ha sido la segunda reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario del Consejo de Estado, y en ella Carmen Calvo ha hecho balance de los actos ya celebrados además de innformar de los próximos previstos en el calendario.

Forman parte también del comité diecenueve vocales del consejo, entre ellos el comisionado para la conmemoración, Fernando Ledesma, y el secretario del comité, Leopoldo Calvo-Sotelo.

Carlos V fundó el que es el máximo órgano consultivo del Estado en 1526, tras una amplia reforma del que según varios historiadores ya existía cuatro años antes, y durante su reinado se conformó como el órgano central de todo el sistema político imperial con una función consultiva que aún perdura. EFE