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Una directiva afirma que en Ineco se pensaba que la expareja de Ábalos trabajaba

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Madrid, 8 abr (EFE).- La secretaria general de Ineco ha testificado en el Tribunal Supremo que, "a todos los ojos" de la empresa pública, Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, trabajaba, y "no consta ninguna sospecha" de que no lo hiciera, hasta el punto de que "fue una sorpresa su declaración".

La contratación de la expareja de Ábalos en esta empresa entre 2019 y 2021 es uno de los aspectos que se juzga en el proceso que sienta en el banquillo a Ábalos, a su asesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama, y que también gira en torno a presuntas mordidas en contratos de mascarillas en pandemia.

Si ayer Jéssica Rodríguez testificó que "tenía un contrato de trabajo en Ineco pero no trabajaba activamente" (cobró en esos años 34.477 euros), este miércoles la secretaria general de Ineco, Amparo Monterrey, ha indicado que en la empresa "no consta ninguna incidencia" de que no prestase sus servicios.

Esta testigo, que aportó al Supremo un informe sobre la situación laboral de Rodríguez en la empresa, ha explicado que, tras hablar con los superiores de la mujer y con otros trabajadores, "a todos los ojos, para Ineco, esta persona prestaba sus servicios".

Ha comentado que a través de su usuario se rellenaba el control horario y existe un intercambio de correos con sus jefes con las horas de cada día y los servicios prestados, un sistema habitual en pandemia.

También ha indicado que consta documentalmente que se celebraron dos entrevistas presenciales -Jéssica Rodríguez dijo que solo fue a una- y que a una de ellas fue Koldo García, como la expareja de Ábalos declaró.

En los partes de trabajo figuraba que hacía "trabajos administrativos para Joseba García", el hermano de Koldo que ayer negó ser superior de Jéssica Rodríguez, en contra del testimonio de ella, que manifestó que el asesor le dijo que era su "subordinada".

La secretaria general de Ineco, que no coincidió en la empresa con Jéssica Rodríguez, ha dicho que desconocía si Joseba era su jefe, y que entiende de la documentación que debía prestar servicios para él, pero "tampoco en Ineco se sabía" quién era.

Más discordante con la temática del juicio -centrada esta jornada en contrataciones públicas de mujeres vinculadas a Ábalos- ha sido el testimonio de una secretaria técnica del Ministerio de Transportes que redactó en marzo de 2020 la primera orden de adquisición de mascarillas de Puertos del Estado, que se juzga en este proceso.

La testigo ha afirmado que el entonces subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez -investigado en la Audiencia Nacional-, era quien le solía dar las "instrucciones", como la que aumentó en apenas media hora de 4 a 8 millones las mascarillas que adquirió Puertos.

"En el momento en que estaba preparando la orden, se me notifica que donde ponía una cifra había que cambiarla", ha indicado, y ha señalado que no le dijeron por qué.

La Fiscalía, que cree que los acusados hicieron negocio con contratos públicos como este, sostiene que detrás de ese aumento hubo una "imposición" del comisionista Víctor de Aldama (que supo de la cantidad de mascarillas de la primera orden 15 minutos después de ser firmada), con la "aprobación" de Ábalos y Koldo y el propósito de "incrementar sus beneficios". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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