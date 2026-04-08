Tete Morente: "Ante el Valencia espero un partido físico y de mucha guerra"

Elche (Alicante), 8 abr (EFE).- El centrocampista del Elche Tete Morente aseguró este miércoles, en rueda de prensa, que espera un partido "físico y de mucha guerra" este sábado ante el Valencia en el estadio Martínez Valero.

El jugador indicó que el Elche, en zona de descenso por segunda vez en la temporada, afronta el encuentro "con ganas de revertir la situación" y lo comparó con el disputado hace dos jornadas ante el Mallorca.

"Sabemos que en casa, con nuestra gente, somos fuertes y la idea es sumar los tres puntos", dijo el gaditano, que pronosticó un partido "duro" ante un rival que "está haciendo las cosas bien".

"Si ganamos nos ponemos a tres puntos de ellos y nos metemos en la pelea", añadió el centrocampista, que calificó el encuentro ante el Valencia como "el más importante de la temporada".

"Hay que pensar partido a partido. Si ganamos nos metemos en la pelea y meteremos a más equipos para tener más posibilidades. Tenemos que conseguir los puntos sí o sí si queremos mantenernos en Primera", explicó el jugador, que regresó al club en el pasado mercado de invierno.

Tete Morente se mostró "contento" por contar con la confianza del entrenador, Eder Sarabia, y aseguró que desde su llegada ha rendido "de menos a más".

En relación al Valencia, el centrocampista destacó que cuenta con "jugadores muy rápidos para salir a la contra" y pronosticó que el Elche "llevará el peso del partido e irá a por él desde el primer minuto".

Morente, que afirmó sentirse más cómodo en la banda izquierda a pesar de jugar por la derecha, indicó que no ve a ningún equipo sentenciado al descenso y destacó la reacción del Levante.

Por último, el gaditano se refirió a la mala racha del Elche como visitante, ya que no ha logrado ganar fuera de su estadio, un aspecto que considera clave mejorar si aspira a la salvación.

"Necesitamos ser más fuertes en defensa y en los duelos. Aprovechar las ocasiones y que no nos cojan abiertos cuando hay una pérdida", sentenció. EFE

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