Tellado dice que la rotura de la vía en Adamuz apunta a "negligencias en la supervisión" y pide la dimisión de Puente

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este miércoles, después de que la Guardia Civil haya confirmado la rotura de la vía en Adamuz 22 horas antes, que la investigación apunta a "negligencias en la supervisión de la vía" y ha vuelto a pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

En concreto, un informe de la Guardia Civil presentado al Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, confirma la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que en segundos colisionó con el Alvia, a su paso por Adamuz, causando la tarde del domingo 18 de enero el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos.

En dicho informe, al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que "el sistema sólo alerta de una rotura si la tensión cae por debajo del umbral de 'ocupación'", de modo que "en el caso de Adamuz, el Sistema de Apoyo al Mantenimiento (SAM) registró una caída brusca de tensión la noche del 17 de enero, pero al mantenerse por encima del umbral, no generó ninguna alarma al enclavamiento ni al personal de mantenimiento" de Adif.

"PUENTE NO HA DEJADO DE MENTIR DESDE EL ACCIDENTE"

Según Tellado, la investigación del "descarrilamiento fatal de Adamuz apunta a negligencias en la supervisión de la vía". "Y coincide con el juicio en el que se está evidenciando que el sanchismo convirtió el Ministerio de Transportes en el núcleo de su corrupción", ha asegurado.

El 'número' dos de Alberto Núñez Feijóo ha señalado que su partido seguirá pidiendo aclaraciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "El PP no dejará de exigir al Gobierno transparencia, explicaciones y la dimisión de Óscar Puente, que no ha dejado de mentir desde que se produjo el accidente", ha declarado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.