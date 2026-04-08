Sumar defiende que Sánchez ya ha asumido sus responsabilidades políticas por el caso Koldo

Madrid, 8 abr (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de Sumar, ha defendido este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asumido ya sus responsabilidades políticas por el caso Koldo y ha considerado "evidente" que el PSOE ha pagado "un alto coste político" por ello.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Ministerio, Bustinduy ha subrayado que Sánchez ha dado explicaciones públicas como secretario general del PSOE y también como presidente del Gobierno en sede parlamentaria desde el primer momento y asumió la responsabilidad que le correspondía.

"No creo que sea por ausencia de conversación pública al respecto que se le pueda imputar", ha señalado el ministro, quien acto seguido ha puntualizado que, en cualquier caso, las responsabilidades judiciales se dirimirán en los tribunales.

No obstante, ha incidido en que ante comportamientos corruptos e ilícitos "compasión ninguna, toda contundencia del mundo, caiga quien tenga que caer y que se depuren todas las responsabilidades".

Bustinduy ha lamentado el "espectáculo" de esta semana con el inicio de los juicio contra el juicio al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos por la trama de supuestos cobros de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia y contra la cúpula del Ministerio del Interior en el Gobierno del PP de Mariano Rajoy por el espionaje al extesorero Luis Bárcenas.

Ha contrapuesto estos casos, que afectan al PSOE y al PP respectivamente, con la actitud de la izquierda en los últimos diez años con responsabilidades institucionales, en los que "habrá cometido muchos errores y equivocada en muchísimos casos, pero no tiene un caso de corrupción". EFE