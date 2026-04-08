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Se retoma la investigación de la muerte violenta de un joven temporero en Tirgo (La Rioja)

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Logroño, 8 abr (EFE).- La Guardia Civil en La Rioja continúa este miércoles con la investigación sobre la muerte violenta de un joven temporero de 29 años ocurrida en el municipio riojano de Tirgo este martes, sobre la que se ha decretado secreto de sumario.

La previsión es que, a lo largo del día, se trasladen a Tirgo miembros de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial y del equipo de Criminalística de la Guardia Civil para recoger los elementos necesarios que permitan esclarecer los hechos, han indicado este miércoles a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Los primeros datos, según esas fuentes, señalan que la muerte de este joven, de origen marroquí, pudo producirse, al parecer, con un arma blanca en el transcurso de una discusión.

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de La Guardia Civil, que acudieron a Tirgo hacia las 17:30 horas tras recibir un aviso, encontraron, en una de las calles principales de esta localidad, a la víctima, a la que intentaron reanimar, pero falleció.

La casa en la que vivía este joven, que, al parecer, compartía con otras personas, se encuentra precintada y vigilada por la Guardia Civil.

La víctima vivía en Tirgo, municipio de unos 170 habitantes, desde hace unos cuatro meses y se dedicaba a trabajar en el sector de la agricultura, según indicó uno de sus familiares tras conocerse el suceso.

El Tribunal de Instancia de Haro, su sección número dos, ha decretado el secreto de sumario de esta muerte violenta, sin que haya trascendido si se ha producido o no alguna detención ni las causas de lo ocurrido. EFE

(Foto) (Vídeo)

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