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Scheffler homenajea a Seve Ballesteros durante el Masters de Augusta

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Miami (EE.UU.), 8 abr (EFE).- El estadounidense Scottie Scheffler, número 1 del mundo, homenajeó este jueves al español Seve Ballesteros durante el Masters de Augusta (Georgia, Estados Unidos), vistiendo unas deportivas que hicieron referencia a una visera empleada por el 'genio de Pedreña' hace 40 años.

Las zapatillas de Scheffler lucieron un doble logotipo de Nike, idéntico al que Ballesteros empleó en su visera en el Masters de 1986, meses después de convertirse en el primer golfista profesional en firmar con la marca estadounidense.

La visera se popularizó por el método rudimentario que utilizó el español para visibilizar la marca deportiva: él mismo recortó dos trozos de tela de su polo con el logotipo y los fijó en una gorra del torneo, antes de salir con ella al campo para disputar la última ronda.

Entonces, Nike no había tenido tiempo de comenzar la producción de viseras.

A diferencia del caso de Ballesteros, Scheffler ha empleado este calzado en los días de práctica previos al Masters, que comenzará este jueves en el Augusta National Golf Club.

Ballesteros fue el primer golfista español en enfundarse la chaqueta verde del Masters tras ganarla en 1980; repitió suerte en 1983.

Cuarenta años después, el español Jon Rahm es uno de los principales favoritos y aspira a igualar al golfista cántabro con dos títulos, tras el logrado en 2023.

Junto a ellos, José María Olazábal (1994 y 1999) y Sergio García (2017) son los únicos españoles en haber ganado el Masters. EFE

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