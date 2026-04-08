Sánchez, satisfecho con el alto el fuego en Irán, mantiene sus críticas a Trump

Madrid, 8 abr (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado una buena noticia el alto el fuego en la guerra de Irán, pero ha advertido, en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que España no aplaudirá "a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo".

Sánchez ha dado la bienvenida al anuncio del alto el fuego en Irán en un mensaje en la red social X en el que ha recalcado que ese tipo de anuncios siempre son una buena noticia, sobre todo, ha precisado, si conducen a una paz justa y duradera.

Pero ha subrayado que el alivio momentáneo no puede hacer olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas.

"El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo", ha escrito el jefe del Ejecutivo en alusión a Trump después de que Estados Unidos e Israel iniciasen los ataques a Irán que Sánchez ha considerado en todo momento que eran ilegales.

A partir de ahora, el presidente del Gobierno afirma que toca diplomacia, legalidad internacional y paz. EFE