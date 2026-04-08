Espana agencias

Pradas defendió confinar el 29-O ante "una batería" de "persuasiones" desde Presidencia

Guardar

València, 8 abr (EFE).- La exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, defendió la posibilidad de confinar a la población en Valencia el 29 de octubre de 2024 ante lo que consideró "una batería de intento de persuasión" desde Presidencia de la Generalitat para que no se llevara a cabo esa medida.

Así consta en la transcripción del careo que Pradas mantuvo con José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete de Presidencia de la Generalitat con Carlos Mázon, en el juzgado de Catarroja el pasado mes de enero para tratar de aclarar sus testimonios sobre la gestión de la emergencia, a la que ha tenido acceso EFE.

La principal controversia eran los mensajes que Cuenca envió a Pradas sobre la inconveniencia de ordenar un confinamiento de la población, y el origen de la posición que Cuenca sostuvo respecto a este asunto y que plasmó en unos guasaps en los que decía "de confinar nada".

Según el escrito sobre ese careo remitido a las partes, Pradas aseguró que notó "cierta persuasión repentina a partir de las 19:54" horas para que esa medida -el confinamiento de parte de la población ante la posible rotura de la presa de Forata- "no se llevara a término".

Ella entendía que "la instrucción de no confinar venía o bien de Cayetano García -ex secretario autonómico de Presidencia- o bien del president" -Carlos Mazón-, que "no podía ser de otra forma".

Sin embargo, ella defendió en todo momento la legalidad de la medida pues tenía "la legislación clara", aunque apuntó que "todos podemos tener dudas y lagunas", que "aquella situación fue muy difícil de gestionar" y que "no le va a echar la culpa a nadie de por qué pasó lo que pasó".

Pradas defendió que ella "quería informar a Presidencia porque entendía que era lo correcto para estar lo más coordinados posible, con el president y el resto de consellers" y afirmó que "estaba sola como consellera ese día, no había nadie más del Consell" en esa reunión del Cecopi.

Asimismo, dijo que "no llamó para saludar", que si llamó fue para decir: "Oye, está pasando esto muy grave en nuestro territorio", y destacó que ella estuvo "al pie del cañón antes incluso de tener que ejercer las funciones".

José Manuel Cuenca, por su parte, aseguró, según la transcripción, que no trató de dar una orden ni recibió instrucción de nadie para impulsar o frenar una medida para la que no tiene "conocimiento, capacidad ni formación jurídica ni rigor técnico", y que solo trasladó a Pradas una reflexión sobre las dudas jurídicas que le generaba el posible confinamiento.

Cuenca señaló que no le dio "una sola orden ni instrucción a Pradas en relación con la emergencia, ni directa ni indirectamente", y añadió que como jefe de gabinete "nunca recibió orden del president para que diera orden a la consellera, ni la consellera le pidió una autorización para que se la trasladara al presidente para ver si autorizaba algo". EFE

Últimas Noticias

85-88. El Unicaja resiste una prórroga en Berlín y se mete en las finales

Infobae

Motsepe reivindica la "imparcialidad" de la CAF durante su visita a Senegal

Infobae

La Panamá de Toña Is encara partido clave ante Aruba en la ruta al Mundial de Brasil 2027

Infobae

Jennifer Pareja y Alejandro Blanco, galardonados en la Gala-Mujer-Deporte-Cáncer

Infobae

Pubill ve tarjeta amarilla y no jugará el partido de vuelta

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza darle la incapacidad permanente a una limpiadora que sufrió una grave lesión de tobillo en el trabajo, camina con dificultad y usa muleta

La Justicia rechaza darle la incapacidad permanente a una limpiadora que sufrió una grave lesión de tobillo en el trabajo, camina con dificultad y usa muleta

La DGT anula varias multas en este tramo de la A-7: la señal marcaba 100 km/h pero el radar sancionaba a 80 km/h

Condenado a prisión un hombre que se hizo pasar por gestor de extranjería, falsificó un documento y logró un permiso de residencia para una mujer nicaragüense

Concedida la nacionalidad española a una mujer venezolana al demostrar 22 “generaciones ininterrumpidas” de ascendencia sefardí

La UE, España y otros siete países celebran el alto al fuego, pero mandan un aviso a Trump: debe incluir al Líbano

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo peor que puede hacer la empresa con tu nómina, te puedes arruinar”

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo peor que puede hacer la empresa con tu nómina, te puedes arruinar”

La tregua EEUU-Irán no baja el precio del fertilizante y el campo español busca alternativas: “La subida para el consumidor será más grande”

Un jubilado compra una excavadora para trabajar en el campo y pasa de cobrar 850 euros de pensión a ganar 3.500 euros al mes

Si estás de baja laboral y no revisas esto, probablemente estés perdiendo dinero: una abogada explica los motivos

Estas son las nuevas deducciones de la Renta 2026 aplicables en cualquier comunidad autónoma

DEPORTES

El Atlético de Madrid saca petróleo en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El Atlético de Madrid saca petróleo en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: el partido de cuartos de final de la Champions en vivo

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo

Perdió 13 millones en inversiones y disparó un arma sin licencia en un hospital: la historia de Arda Turan, el exjugador del Atlético de Madrid y el Barça

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid