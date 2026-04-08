Pradas defendió confinar el 29-O ante "una batería" de "persuasiones" desde Presidencia

València, 8 abr (EFE).- La exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, defendió la posibilidad de confinar a la población en Valencia el 29 de octubre de 2024 ante lo que consideró "una batería de intento de persuasión" desde Presidencia de la Generalitat para que no se llevara a cabo esa medida.

Así consta en la transcripción del careo que Pradas mantuvo con José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete de Presidencia de la Generalitat con Carlos Mázon, en el juzgado de Catarroja el pasado mes de enero para tratar de aclarar sus testimonios sobre la gestión de la emergencia, a la que ha tenido acceso EFE.

La principal controversia eran los mensajes que Cuenca envió a Pradas sobre la inconveniencia de ordenar un confinamiento de la población, y el origen de la posición que Cuenca sostuvo respecto a este asunto y que plasmó en unos guasaps en los que decía "de confinar nada".

Según el escrito sobre ese careo remitido a las partes, Pradas aseguró que notó "cierta persuasión repentina a partir de las 19:54" horas para que esa medida -el confinamiento de parte de la población ante la posible rotura de la presa de Forata- "no se llevara a término".

Ella entendía que "la instrucción de no confinar venía o bien de Cayetano García -ex secretario autonómico de Presidencia- o bien del president" -Carlos Mazón-, que "no podía ser de otra forma".

Sin embargo, ella defendió en todo momento la legalidad de la medida pues tenía "la legislación clara", aunque apuntó que "todos podemos tener dudas y lagunas", que "aquella situación fue muy difícil de gestionar" y que "no le va a echar la culpa a nadie de por qué pasó lo que pasó".

Pradas defendió que ella "quería informar a Presidencia porque entendía que era lo correcto para estar lo más coordinados posible, con el president y el resto de consellers" y afirmó que "estaba sola como consellera ese día, no había nadie más del Consell" en esa reunión del Cecopi.

Asimismo, dijo que "no llamó para saludar", que si llamó fue para decir: "Oye, está pasando esto muy grave en nuestro territorio", y destacó que ella estuvo "al pie del cañón antes incluso de tener que ejercer las funciones".

José Manuel Cuenca, por su parte, aseguró, según la transcripción, que no trató de dar una orden ni recibió instrucción de nadie para impulsar o frenar una medida para la que no tiene "conocimiento, capacidad ni formación jurídica ni rigor técnico", y que solo trasladó a Pradas una reflexión sobre las dudas jurídicas que le generaba el posible confinamiento.

Cuenca señaló que no le dio "una sola orden ni instrucción a Pradas en relación con la emergencia, ni directa ni indirectamente", y añadió que como jefe de gabinete "nunca recibió orden del president para que diera orden a la consellera, ni la consellera le pidió una autorización para que se la trasladara al presidente para ver si autorizaba algo". EFE