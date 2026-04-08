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Ponsarnau: "Nos hace mucha ilusión jugar la final en casa con nuestra gente"

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Bilbao, 8 abr (EFE)- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, dijo tras sellar el pase a la final de la Copa FIBA Europa después de eliminar al Falco Szombathely húngaro que les hace "mucha, mucha ilusión" jugar en Miribilla el segundo y decisivo partido por el título.

"El contexto es diferente a la temporada pasada. Que los segundos 40 minutos de la final sean en Miribilla nos excita un poquito más", admitió el técnico catalán antes de conocer que se jugarán el título ante el mismo rival de la temporada pasada, un PAOK de Salónica, que fue el verdugo del UCAM Murcia en la otra semifinal.

Ponsarnau resaltó también que este nuevo éxito demuestra que el Surne Bilbao sigue "dando pasos hacia adelante" y recalcó que hace un año lograron algo "muy difícil", pero que aún "es más difícil volver a llegar" a la final.

"Todos estamos dando pasos sólidos hacia adelante, pasos que vienen desde la ilusión de mucha gente que lo ha hecho posible. El premio está en esta final que vamos a disfrutar con todos nuestros aficionados en un segundo partido. A ver si encontramos nuestro mejor nivel", deseó.

El técnico añadió que la experiencia de la pasada campaña les permitirá "tener menos incertidumbre", pero recalcó que mantienen "la misma ilusión" por volver a levantar el trofeo que conquistaron en Salónica.

"Las estadísticas dicen que hasta ahora hemos sido claramente el mejor equipo de la competición. Parece que este año no ha habido épica, pero para nosotros la épica es haberlo hecho tan bien hasta ahora. Hemos sido un equipo sólido y muy bueno y ahora queremos ser el más bueno y ganar la final", incidió. EFE

ibn/ism

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