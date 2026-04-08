Muñoz cree que habrá gobiernos autonómicos al margen de "intereses particulares" y de que Vox no quiera un acuerdo ahora

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, se ha mostrado convencida este miércoles de que habrá gobiernos autonómicos "más allá de los intereses particulares" o de que Vox quiera cerrar un acuerdo ahora.

Durante un encuentro con jóvenes en la Universidad Carlos III de Getafe, Muñoz ha hecho alusión a las negociaciones del PP y Vox en comunidades como Aragón, Castilla y León o Extremadura y ha sostenido que habrá gobiernos "más allá de los intereses particulares" o de que Vox "a lo mejor no quiera que ahora salga el acuerdo".

A su juicio, es "imposible que en una comunidad en la que la gente quiere un gobierno de derechas no vaya a haber un gobierno de derechas". "Nadie lo entendería", ha enarbolado.

El martes, Vox deslizó su intención de votar a favor del candidato que el PP proponga para presidir las Cortes de Castilla y León, que se constituirán la semana próxima, alegando que así evitarán que este cargo recaiga en el PSOE. No obstante, su portavoz en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, señaló que Vox no confía "plenamente" en el PP porque "dice una cosa y luego hace otra".

Por otro lado, dirigentes de PP y Vox han mantenido este miércoles una reunión en un hotel de Zaragoza para negociar la conformación del Ejecutivo regional de la XII legislatura.

Tras el encuentro, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, ha destacado el "ambiente cordial" y "proclive" a alcanzar un acuerdo en las próximas semanas. Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha asegurado que hay "voluntad de acuerdo" para pactar con el PP de Azcón y que espera que se materialice si Génova deja de "torpedear".