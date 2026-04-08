Muere una mujer de 82 años en el incendio de un piso en Murcia

Una mujer de 82 años ha muerto en la madrugada de este miércoles en el incendio de un piso ubicado en el centro de Murcia, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia.

Los servicios de emergencias han recibido, a las 2.22 horas de esta madrugada, llamadas informando de que veían mucho humo negro en un edificio de la calle Sagasta y que, ante ello, estaban abandonando el inmueble, un edificio de 6 pisos del que no podían precisar de qué planta salía el humo.

Hasta el lugar se han movilizado patrullas de las Policía, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Los sanitarios han confirmado de que una mujer de 82 años había sido encontrada fallecida.