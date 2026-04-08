Espana agencias

Muere una mujer de 82 años en el incendio de un piso en Murcia

Guardar
Imagen COAV332W5NCO3PHTRYS5PUHFLM

Una mujer de 82 años ha muerto en la madrugada de este miércoles en el incendio de un piso ubicado en el centro de Murcia, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia.

Los servicios de emergencias han recibido, a las 2.22 horas de esta madrugada, llamadas informando de que veían mucho humo negro en un edificio de la calle Sagasta y que, ante ello, estaban abandonando el inmueble, un edificio de 6 pisos del que no podían precisar de qué planta salía el humo.

Hasta el lugar se han movilizado patrullas de las Policía, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Los sanitarios han confirmado de que una mujer de 82 años había sido encontrada fallecida.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

'Los Gabrieles', la tasca de las juergas de Ava Gadner o Manolete, regresa resplandeciente

Infobae

Una paraja de managers acusados de estafar 75.000 euros a una cantante se enfrentan a penas de 4 y dos años de cárcel

Una paraja de managers acusados de estafar 75.000 euros a una cantante se enfrentan a penas de 4 y dos años de cárcel

China investiga acoso digital contra triple campeona olímpica Quan Hongchan por su peso

Infobae

Asturias registra 19 incendios forestales, una docena de ellos aún activos

Infobae

Aragón cumple 2 meses sin nuevo gobierno pendiente de un pacto PP-Vox a 25 días del límite

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La fragata ‘Méndez Núñez’ de la Armada navega hacia Chipre para continuar la defensa europea en Oriente Medio

La fragata ‘Méndez Núñez’ de la Armada navega hacia Chipre para continuar la defensa europea en Oriente Medio

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un hondureño que asegura estar amenazado de muerte por la Mara 13: se encuadra dentro de la delincuencia común

La Guardia Civil prescinde de su servicio médico privado tras detectar que los facultativos contratados no tenían la especialidad

El ‘timo’ de Aldama al hermano de Koldo García con la venta de un coche: “Era una chatarra. La peor compra que he hecho nunca”

El vínculo entre Ábalos y Jessica Rodríguez, al descubierto en la primera sesión del juicio: los testigos sacan a la luz los detalles de su relación y del piso “para estar juntos”

ECONOMÍA

Virginia López, abogada: “Si tus vacaciones empiezan en tu día libre, te están engañando”

Virginia López, abogada: “Si tus vacaciones empiezan en tu día libre, te están engañando”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 8 de abril

Consumo ratifica la multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por cobros irregulares a inquilinos

La vivienda se desboca aún más: precios que superan los niveles de la burbuja y familias cada vez más ahogadas por la hipoteca

Si tu obra se retrasa, probablemente no sea por el motivo que crees: un arquitecto explica la causa más común en 2026

DEPORTES

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”

El Bayern conquista el Santiago Bernabéu y encamina los cuartos de final de Champions ante el Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern