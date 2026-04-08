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Motsepe reivindica la "imparcialidad" de la CAF durante su visita a Senegal

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Dakar, 8 abr (EFE).- El presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, reivindicó este miércoles en Dakar la "imparcialidad" del organismo al analizar la decisión de revocar la victoria de la Copa Africana de Naciones (CAN) a Senegal, una medida que ha sido recurrida por este país ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

"Bajo ninguna circunstancia un solo país en África, o una sola asociación miembro de la CAF, será tratado de manera más preferencial, ventajosa o favorable que cualquier otro país", destacó Motsepe durante una rueda de prensa en el marco de su visita de un día a la capital senegalesa, donde también se reunió con el presidente del país, Bassirou Diomaye Faye.

"No toleramos la corrupción en ninguna de sus formas. Además, estamos profundamente comprometidos con la imparcialidad, la independencia y el respeto a las decisiones de nuestros árbitros", añadió.

Motsepe, quien viajará este jueves a Marruecos para reunirse con los dirigentes de la Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), reafirmó que, cualquiera que sea, la decisión del TAS será respetada por la CAF.

"Los problemas y desafíos a los que nos enfrentamos en la final de la Copa Africana de Naciones en Marruecos están ahora ante el TAS (...), y sea cual sea la decisión que tome, todos la respetaremos. Pero esos temas ya quedan atrás. Todos nosotros debemos centrarnos en desarrollar el fútbol en nuestros países, en el continente”, afirmó.

"Está claro que hay áreas dentro de nuestros reglamentos que estamos reforzando para asegurarnos de que (...) lo ocurrido en la final de la Copa África no vuelva a ocurrir”, señaló Motsepe, acompañado por el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), Abdoulaye Fall.

El presidente de la CAF hizo estas declaraciones tras semanas de polémica, después de que, el pasado 17 de marzo, el organismo regulador del fútbol africano anulara el triunfo de Senegal en la final de la CAN, disputada el 18 de enero.

El equipo senegalés había ganado 1-0 en la prórroga, pero la CAF declaró campeón a Marruecos con un marcador de 3-0, tras aceptar los recursos presentados por Rabat.

"(La decisión fue) el robo administrativo más descarado y sin precedentes en la historia de nuestro deporte", consideró la FSF, que recurrió al TAS, del que espera una resolución definitiva para el próximo mes de julio.

La decisión de retirar el título a Senegal se tomó "en aplicación del artículo 84 del reglamento" de esta competición, que sanciona con la eliminación del torneo a un equipo en varios supuestos, entre ellos abandonar el campo "antes del final regular del partido sin la autorización del árbitro".

En la final de la CAN, disputada en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat ante 69.500 espectadores, un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido, en el minuto 100, antes de la prórroga, provocó la amenaza de la selección senegalesa de abandonar el partido.

Tras ese lance del juego, todos los futbolistas de Senegal menos el delantero Sadio Mané se marcharon al vestuario como protesta, mientras Marruecos y el árbitro permanecieron sobre el terreno de juego.

A la vuelta de los jugadores senegaleses al campo para la reanudación del encuentro, el centrocampista hispano-marroquí Brahim Díaz lanzó y falló el penalti, con lo que el partido se fue a la prórroga, en la que Pape Gueye marcó el gol del triunfo de Senegal (1-0) en el minuto 94, ya en el tiempo extra. EFE

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