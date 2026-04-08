Lyndie Tchaptchet: "El resultado no refleja el buen trabajo que venimos haciendo"

Redacción deportes, 8 abr (EFE).- La pivote de la selección española femenina de balonmano Lyndie Tchaptchet aseguró que el ajustado 22-24 por el que las Guerreras se impusieron este miércoles a Grecia "no refleja el buen trabajo" que las de Joaquín Rocamora vienen realizando.

"El resultado no ha reflejado el buen trabajo que llevamos haciendo estas semanas, pero nos ha servido para darnos cuenta de que todavía nos queda mucho por trabajar", señaló Tchaptchet en declaraciones difundidas por la Federación Española de Balonmano.

En este sentido, la internacional española reconoció los "altibajos" que tuvo el juego del equipo español, lo que a su juicio impidió a las Guerreras, que llegaban a la cita con el billete ya asegurado para el próximo Europeo como primeras de grupo, "romper" el marcador.

"Ha sido un partido con muchos altibajos y no hemos sabido romperlo en ningún momento. El próximo domingo tendremos que evitar caer ante Israel en esos mismos errores y poder mostrar todo lo que hemos venido trabajando", concluyó la menor de las hermanas Tchaptchet.

Una idea con la que coincidió el seleccionador Joaquín Rocamora, que achacó los numerosos e inesperados apuros que padeció el conjunto español a la "ansiedad" que generó en las jugadoras el deseo de no defraudar.

"En los primeros diez o doce minutos hubo varias exclusiones que las metieron en el partido y a partir de ahí nos pudo la ansiedad por querer hacer las cosas bien o no desilusionar", explicó Rocamora.

A este respecto, el preparador español, que se hizo cargo del equipo nacional a finales del pasado mes de enero, insistió en mantener la calma y poner el foco en el próximo compromiso con Israel y en seguir mejorando el juego por encima del resultado.

"Hay que estar tranquilos. Nuestro objetivo pasa por ser mejores e implementar aspectos nuevos para seguir ampliando el modelo de juego. Espero que las jugadoras estén más centradas en el proceso que en el resultado, ocurra lo que ocurra", aseguró Rocamora.EFE