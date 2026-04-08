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Luismi Cruz: "El Huesca se juega la vida por no descender"

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A Coruña, 8 abr (EFE).- El extremo Luismi Cruz avisó este miércoles de que al Deportivo le espera un partido “muy difícil” este domingo en El Alcoraz porque la SD Huesca se está jugando su continuidad en LaLiga Hypermotion.

“Yo he estado en la misma situación que está el Huesca esta temporada, y estos partidos son muy importantes porque ya te juegas la vida por no descender. La temporada pasada, el Huesca estaba para ascender quedando diez jornadas para el final y prácticamente con los mismos jugadores. Ahora se ven en una situación difícil”, indicó.

En este sentido, señaló que la afición del Huesca “aprieta mucho” en su estadio, por eso pidió ir “con la mayor humildad posible” a conseguir los tres puntos pese a que el rival está inmerso en la zona de descenso.

En rueda de prensa, el exfutbolista del CD Tenerife, con el que el curso pasado descendió a Primera Federación, dio por bueno el punto sumado ante el Málaga pese a que su sensación es que pudieron llevarse los tres.

“Hicimos uno de los mejores partidos de la temporada. Con el empuje de la afición y por lo que hicimos durante los 90 minutos, creo que merecimos más. Pero esa es la línea que tenemos que seguir llevando y remar todos en la misma dirección”, subrayó.

Dijo encontrarse “muy bien” a nivel personal, se ofreció a Antonio Hidalgo para jugar “donde me ponga” e incidió en que ahora “lo más importante” es ayudar al equipo a lograr el objetivo del ascenso.

“Esta es una jornada muy importante, pero hay que ir partido a partido. Mirar los resultados de los demás nos confundiría. Creo que tenemos que centrarnos en nuestros resultados y sólo en nuestros partidos. Hay que ir a Huesca a buscar los tres puntos”, incidió. EFE

dmg/og

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