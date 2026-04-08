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Lucas Höler: "En nuestra casa podemos competir contra cualquier rival"

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Friburgo (Alemania), 8 abr (EFE).- El delantero alemán Lucas Höler, futbolista del Friburgo, apuntó este miércoles que el duelo de mañana contra el Celta es “muy especial” para su club, en el que lleva desde 2017, porque es la primera vez en su historia que disputarán unos cuartos de final de una competición europea.

"Es un partido clave para nosotros. Queremos hacer todo lo posible para pasar a la siguiente ronda. Esa es la ilusión de todos los jugadores”, declaró Höler en rueda de prensa.

El atacante germano es consciente de la fortaleza a domicilio del conjunto dirigido por Claudio Giráldez, pero recordó que su equipo también lo es en el Europa-Park Stadion, donde su equipo se mantiene invicto en la Liga Europa.

“Jugamos en nuestra casa y aquí ya hemos demostrado que podemos competir contra cualquier rival. El otro día hicimos un gran partido contra el Bayern, al que ganábamos 2-0 en el minuto 80. Por eso, estoy convencido de que mañana también lo haremos”, señaló.

En este sentido, pidió a sus aficionados que vuelvan a repetir el “brillante” ambiente que se vivió en el estadio durante el encuentro contra el campeón alemán: “Es un partido muy importante para nosotros porque queremos avanzar a la siguiente ronda y vamos a necesitar del apoyo de nuestra”. EFE

dmg/jl

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