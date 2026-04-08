Llamamiento a voluntarios para una batida en busca de un desaparecido en La Vera

Plasencia, 8 abr (EFE).- La Guardia Civil llevará a cabo este jueves, 9 de abril, una "gran batida" para tratar de localizar a José Antonio, el hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera (Cáceres) desde el pasado jueves, en la que participarán diversas unidades y especialidades del cuerpo, junto a voluntarios.

De esta forma, se ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para sumarse a las labores de búsqueda.

"Es importante contar con buena condición física, así como llevar calzado adecuado, agua y avituallamiento para la jornada", ha indicado la Guardia Civil.

El punto de encuentro para los participantes será a las 9:00 horas en el velatorio de la localidad de Aldeanueva de la Vera.

Según los datos recabados por la Guardia Civil, sobre las 00:05 horas del pasado viernes se recibió aviso indicando que esta persona, que se encontraba alojada en un campamento de la localidad, junto a otras personas, había salido momentáneamente del centro y no había regresado.

El desaparecido mide aproximadamente 1,75 metros, presenta complexión delgada, podría llevar gorra y vestía un chaleco verde en el momento de su desaparición.

Además, presenta dificultades para comunicarse y desplazarse. EFE

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