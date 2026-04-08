Las ONG piden marcar la X solidaria en la declaración de la renta

Madrid, 8 abr (EFE).- La Plataforma de ONG Acción Social recuerda, ante el inicio este miércoles de la campaña de la declaración de la renta, que marcar la casilla 106 de fines sociales permite destinar un 0,7 por ciento de los impuestos a proyectos sociales, sin ningún coste para el contribuyente, y es compatible con marcar la casilla destinada a la Iglesia.

"Este sencillo gesto no tiene ningún coste económico para los contribuyentes, ya que ni se paga más, ni se devuelve menos y, sin embargo, marca la diferencia ya que se destina un 0,7 % de los impuestos a proyectos sociales que contribuyen a mejorar la vida de colectivos en situación de vulnerabilidad", afirman en un comunicado esta entidad, integrada en la Plataforma del Tercer Sector.

Cada año crece el número de personas que marcan esta casilla, pues en 2025 fueron el 50,5 por ciento del total de contribuyentes, pero según estas organizaciones, también es cierto que cada vez más ciudadanos dejan en blanco su asignación.

Atribuyen esta decisión al desconocimiento en torno a la X solidaria, motivo por el que recuerdan que es compatible con marcar la casilla para la Iglesia Católica, y de hecho, recuerdan, marcar ambas permite sumar ambas aportaciones, es decir el 1,4 por ciento del IRPF a causas sociales.

"En un país donde el gasto en prestación social está por debajo de la media europea, marcar la X Solidaria se convierte en una manera de asegurar que el destino de parte de los impuestos vaya a las personas más vulnerables que necesitan ayuda", explica la Plataforma de ONG de Acción Social, que añade: "No marcarla es dejar que sea el Estado quien decida el destino de esa parte de tus impuestos".

Recientemente, la Conferencia Episcopal Española explicó que el año pasado, más de 9 millones de contribuyentes marcaron la casilla destinada a la Iglesia, un porcentaje que descendió ligeramente (0,34 por ciento) debido al aumento de las declaraciones que no marcaron ninguna casilla, que rozan el 40 por ciento.

La campaña de la renta de 2025 se inicia este miércoles y se prolongará hasta el 30 de junio. EFE