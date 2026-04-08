Las mujeres gitanas Fakali reivindican a sus mayores en el Día Mundial del Pueblo Gitano

Madrid, 8 abr (EFE).- La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali denuncia en su manifiesto con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebra este miércoles, su menor esperanza de vida en España y en Europa por causas estructurales, como la pobreza y la exclusión social.

La esperanza de vida de las personas gitanas es hasta quince años menor que la del resto de población europea, y en España, los gitanos pierden a sus mayores diez años antes que el resto de los ciudadanos, una "realidad invisibilizada" para un "pueblo que sitúa a sus mayores como su bien más preciado", explica el manifiesto.

"Ante esta situación, reclamamos una atención específica y la continuidad de políticas sociales y culturales a la altura de un pueblo que sitúa a sus mayores como su bien más preciado", exigen en el manifiesto que recuerda datos de un estudio europeo de octubre de 2022.

En este sentido, las asociaciones de mujeres gitanas defienden que, en una sociedad en la que la soledad no deseada es uno de sus grandes retos, "existen otras formas de habitar: aquellas en las que las personas mayores no son una carga, sino el pilar; donde no se olvida, donde no se abandona y donde la experiencia se respeta como fuente de sabiduría".

Además, hacen un especial llamamiento a los medios de comunicación: "No pueden seguir construyendo relatos desde el prejuicio ni reproduciendo prácticas que perpetúan el antigitanismo".

"Es necesario abandonar enfoques simplistas y erróneos, como la reiterada atribución de un supuesto patriarcado gitano, y avanzar hacia una comunicación rigurosa, respetuosa y comprometida con la verdad. Porque el antigitanismo también se combate —y se perpetúa— a través de la palabra", añaden.

Esta federación hace un alegato en favor de la resistencia del pueblo gitano y su legado, construido a lo largo de los siglos y transmitido de generación en generación.

Este miércoles se celebra numerosos actos conmemorativos por toda España con el lema 'Memoria, patrimonio y futuro del Pueblo Gitano'.

En Madrid, los ministros de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y de Igualdad, Ana Redondo, participan en un acto para celebrar esta efeméride que recuerda el Primer Congreso Mundial romaní/gitano celebrado en Londres ese mismo día de 1971, un encuentro en el que se instituyeron la bandera y el himno, “Gelem, Gelem”.

En Sevilla, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acudirá al acto central organizado para recordar este día mundial.

Granada, Logroño, San Sebastián, Bilbao, Santander, Pamplona, Teruel, Cáceres, Mérida, Alicante o Ciudad Real acogen también actos, que, por ejemplo, en Zaragoza incluirá el lanzamiento de claveles al río desde el Puente de Piedra. En Utrera (Sevilla) se entregará la Medalla de Oro de la Ciudad al Pueblo Gitano.

En Barcelona, el Govern presenta la Estrategia Catalana del Pueblo Gitano 2026-2036, la nueva hoja de ruta ara garantizar la igualdad de oportunidades y combatir la el antigitanismo en la próxima década. EFE