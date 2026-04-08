Espana agencias

La Serie A y los clubes italianos que entrenó Lucescu se unen al luto por su fallecimiento

Guardar

Roma, 8 abr (EFE).- La liga italiana y los clubes que dirigió el técnico rumano Mircea Lucescu -Inter de Milán, Pisa, Brescia y Reggiana- expresaron "profunda conmoción" por su fallecimiento este martes a los 80 años y destacaron su legado y la huella que dejó en el fútbol transalpino.

"Lucescu fue uno de los técnicos de fútbol más apreciados y reconocidos a nivel mundial (...) Los numerosos títulos conquistados lo convirtieron en uno de los entrenadores más laureados de la historia del fútbol", lamentó este miércoles en un comunicado la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol en Italia, la Serie A.

También se sumaron al luto los clubes italianos que dirigió en la década de los noventa.

"Lucescu fue uno de los técnicos más influyentes y respetados del panorama futbolístico internacional, capaz de dejar una huella profunda allá donde entrenó gracias a su visión, su carisma y una extraordinaria cultura del juego", aseveró en un comunicado el Inter de Milan.

El entrenador rumano, que falleció en el Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest a causa de problemas cardíacos, llegó al banquillo del Inter en diciembre de 1998 y finalizó esa temporada con 22 partidos al mando, en un año que "representa una etapa significativa de una carrera larguísima y plagada de éxitos", agregó el club del norte de Italia.

Antes, Lucescu estuvo siete años entrenando en Italia en tres etapas distintas. La primera, desde 1990 a 1991, en el Pisa, donde terminó descendiendo a Serie B. "Un recorrido breve pero intenso, recordado sobre todo por un increíble inicio de temporada que proyectó a los 'nerazzurri' incluso al liderato de la clasificación", comunicó el conjunto toscano.

Tras esa etapa, fichó por el Brescia, donde estuvo tres temporadas intensas, en las que logró el ascenso de la Serie B a la Serie A, sufrió el descenso al año siguiente y, posteriormente, consiguió devolver al equipo a la máxima categoría.

"Hacemos llegar a la familia el abrazo sincero del presidente (Giuseppe) Pasini y de todo el club, incluidos los aficionados de Brescia, quienes valoraron, incluso por encima de sus cualidades profesionales, su calidad humana durante su etapa en la ciudad. Su recuerdo permanecerá vivo en el corazón de quienes lo conocieron", comunicaron.

Después de esos años en la ciudad lombarda, entrenó al Reggiana durante la temporada 1996-1997, antes de regresar a su país para entrenar al Rapid de Bucarest. "El Reggiana se une al luto del mundo deportivo por el fallecimiento de Mircea Lucescu, primer entrenador del club 'granata' en la temporada de Serie A 1996/97", recalccó la entidad.

Lucescu, que fue hospitalizado en Bucarest por problemas cardíacos pocos días después de perder ante Turquía en la repesca mundialista, falleció dejando un "legado colosal", según la Federación Rumana de Fútbol, y siendo un símbolo nacional del fútbol rumano. EFE

Últimas Noticias

El Supremo obliga al banco y exime a promotora de reembolso por un inmueble no construido

Infobae

Guardiola apela a la "discreción y lealtad" en las negociaciones con Vox

Infobae

Una sentencia anula la retirada del carné a un conductor con problemas de salud mental

Infobae

Los jóvenes gitanos se reivindican: "Pedimos que nos dejen ser del siglo XXI"

Infobae

Condenado a 8 años por agresión sexual y amenazas tras hacerse pasar por narcotraficante

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil asegura que la rotura de la vía de Adamuz se produjo un día antes del accidente

La Guardia Civil asegura que la rotura de la vía de Adamuz se produjo un día antes del accidente

Pedro Sánchez anuncia un viaje a China de cinco días con “una agenda de alto nivel”: Pekín resalta que España “es un importante socio”

El ex director general de Logirail asegura que Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, no iba a trabajar porque su oficina no era “adecuada”: “Estaba en una escalera”

La Guardia Civil evita una estafa electrónica de 2,2 millones a través de un ‘smishing’ a una empresa madrileña

Sánchez valora como “buena noticia” el alto el fuego entre EEUU e Irán pero vuelve a señalar a Trump: “El Gobierno no aplaudirá a quienes incendian el mundo”

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada, sobre las herencias: “Uno de los errores más comunes es dejar pasar 6 meses para presentar los impuestos”

Lucía Menéndez, abogada, sobre las herencias: “Uno de los errores más comunes es dejar pasar 6 meses para presentar los impuestos”

Esto es lo que cuesta vivir en Barcelona: los barrios más baratos donde comprar y alquilar

Júbilo en el IBEX 35 y las bolsas europeas tras el alto el fuego entre EEUU e Irán: el petróleo se desploma por debajo de los 100 dólares

Virginia López, abogada: “Si tus vacaciones empiezan en tu día libre, te están engañando”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 8 de abril

DEPORTES

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”

El Bayern conquista el Santiago Bernabéu y encamina los cuartos de final de Champions ante el Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern