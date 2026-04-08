La Serie A y los clubes italianos que entrenó Lucescu se unen al luto por su fallecimiento

Roma, 8 abr (EFE).- La liga italiana y los clubes que dirigió el técnico rumano Mircea Lucescu -Inter de Milán, Pisa, Brescia y Reggiana- expresaron "profunda conmoción" por su fallecimiento este martes a los 80 años y destacaron su legado y la huella que dejó en el fútbol transalpino.

"Lucescu fue uno de los técnicos de fútbol más apreciados y reconocidos a nivel mundial (...) Los numerosos títulos conquistados lo convirtieron en uno de los entrenadores más laureados de la historia del fútbol", lamentó este miércoles en un comunicado la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol en Italia, la Serie A.

También se sumaron al luto los clubes italianos que dirigió en la década de los noventa.

"Lucescu fue uno de los técnicos más influyentes y respetados del panorama futbolístico internacional, capaz de dejar una huella profunda allá donde entrenó gracias a su visión, su carisma y una extraordinaria cultura del juego", aseveró en un comunicado el Inter de Milan.

El entrenador rumano, que falleció en el Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest a causa de problemas cardíacos, llegó al banquillo del Inter en diciembre de 1998 y finalizó esa temporada con 22 partidos al mando, en un año que "representa una etapa significativa de una carrera larguísima y plagada de éxitos", agregó el club del norte de Italia.

Antes, Lucescu estuvo siete años entrenando en Italia en tres etapas distintas. La primera, desde 1990 a 1991, en el Pisa, donde terminó descendiendo a Serie B. "Un recorrido breve pero intenso, recordado sobre todo por un increíble inicio de temporada que proyectó a los 'nerazzurri' incluso al liderato de la clasificación", comunicó el conjunto toscano.

Tras esa etapa, fichó por el Brescia, donde estuvo tres temporadas intensas, en las que logró el ascenso de la Serie B a la Serie A, sufrió el descenso al año siguiente y, posteriormente, consiguió devolver al equipo a la máxima categoría.

"Hacemos llegar a la familia el abrazo sincero del presidente (Giuseppe) Pasini y de todo el club, incluidos los aficionados de Brescia, quienes valoraron, incluso por encima de sus cualidades profesionales, su calidad humana durante su etapa en la ciudad. Su recuerdo permanecerá vivo en el corazón de quienes lo conocieron", comunicaron.

Después de esos años en la ciudad lombarda, entrenó al Reggiana durante la temporada 1996-1997, antes de regresar a su país para entrenar al Rapid de Bucarest. "El Reggiana se une al luto del mundo deportivo por el fallecimiento de Mircea Lucescu, primer entrenador del club 'granata' en la temporada de Serie A 1996/97", recalccó la entidad.

Lucescu, que fue hospitalizado en Bucarest por problemas cardíacos pocos días después de perder ante Turquía en la repesca mundialista, falleció dejando un "legado colosal", según la Federación Rumana de Fútbol, y siendo un símbolo nacional del fútbol rumano. EFE