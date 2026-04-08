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La mujer acusada de matar a su madre en Venta de Baños (Palencia) asume 16 años de cárcel

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Palencia, 8 abr (EFE).- La mujer de 29 años acusada de matar a su madre a puñaladas en Venta de Baños (Palencia), en septiembre de 2024 , ha asumido 16 años de cárcel tras el acuerdo de conformidad que ha evitado la celebración del juicio con jurado que iba a celebrarse la semana que viene en la Audiencia Provincial de Palencia.

La Audiencia no celebrará finalmente el juicio con jurado popular previsto para el 13, 14, 15 y 16 de abril tras el acuerdo de conformidad alcanzado ayer por la Fiscalía, la defensa y la acusación particular, por el que la acusada, C.H.L. de 29 años ha asumido una pena de 16 años de cárcel, según ha adelantado este miércoles Diario Palentino y han confirmado a EFE fuentes judiciales.

Los hechos que iban a juzgarse a partir del lunes ocurrieron el 3 de septiembre de 2024 cuando la acusada, que estaba en prisión, asestó más de treinta cuchilladas a su madre, de 53 años, durante una discusión en el domicilio familiar.

La Fiscalía calificó inicialmente los hechos como un asesinato con alevosía por lo que solicitaba 28 años de prisión, la acusación particular elevó la petición de cárcel a 31 años al apreciar además ensañamiento y la defensa solicitó una pena de 15 años al concurrir la atenuante de confesión.

La acusada, que estaba en prisión, ha reconocido su responsabilidad como autora de un delito de asesinato con el agravante de parentesco y la atenuante de confesión y ha aceptado una pena de 16 años de cárcel.

El acuerdo incluye una orden de alejamiento durante diez años respecto a su hermano y sus dos sobrinos, que presenciaron los hechos, e indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil de 40.000 euros para su hermano y 20.000 euros para cada uno de sus sobrinos. EFE

aaf/rjh/jlg

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