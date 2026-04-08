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La jueza del caso Adamuz niega el acceso a los restos del Alvia hasta designar peritos

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Córdoba, 8 abr (EFE).- La jueza de Montoro (Córdoba) que investiga el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas ha negado a las partes personadas en el caso el acceso a los restos del tren Alvia hasta que designe los peritos independientes judiciales que participarán en la causa.

En la providencia de ayer, la jueza ha acordado que "no ha lugar, por ahora y hasta que se proceda a la designación de los peritos judiciales, a la solicitud de acceso a los restos del tren Alvia", según han informado fuentes del Tribunal superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Asimismo, y sobre la solicitud de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de acceso a vagones y material ferroviario, la instructora ha indicado que "no ha lugar, por ahora, a la solicitud, al no ser de interés para la presente instrucción, al obrar ya en las actuaciones reportaje fotográfico derivado de la diligencia de inspección ocular".

Igualmente, la jueza ha señalado que "no ha lugar a la solicitud al Servicio de Emergencias Sanitarias de Andalucía 112 de las grabaciones e informe final de despliegue de emergencias, por no ser de interés para la instrucción de la causa".

Finalmente, la autoridad judicial ha requerido a Renfe que remita al Juzgado en el plazo de diez días "información sobre ubicación del punto o puntos habilitados para la entrega de los efectos/equipaje" y "copias de las actas o recibos correspondientes a la entrega de efectos o equipajes que hayan sido entregados" a los pasajeros que lo soliciten. EFE

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