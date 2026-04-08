La investigadora Isabel Caballero, premio a la excelencia de la Observación de la Tierra

Cádiz, 8 abr (EFE).- La Agencia Espacial Europea (ESA) ha distinguido a la investigadora Isabel Caballero con el Premio 2026 a la Excelencia en Observación de la Tierra (EO) por sus aportaciones de vanguardia mediante el uso de datos satelitales para la monitorización de ecosistemas costeros.

Isabel Caballero, que trabaja en el Instituto de Ciencias Marinas del CSIC, con sede en Cádiz, es la primera científica española en recibir este reconocimiento que distingue a investigadores en etapas iniciales de su carrera que destacan por el uso innovador de datos satelitales, especialmente de misiones europeas, para abordar desafíos ambientales.

Caballero ha recibido este reconocimiento por una investigación que se centra en el desarrollo de herramientas satelitales adaptadas a la monitorización de ecosistemas costeros, unos entornos altamente dinámicos y vulnerables al cambio climático y la actividad humana.

Su trabajo ha permitido avanzar en áreas críticas como la cartografía del fondo marino somero, la calidad del agua, las floraciones algales nocivas y el impacto de eventos extremos, explica el CSIC en una nota de prensa.

Los satélites Sentinel-2 y Sentinel-3 del programa Copernicus han aportado un soporte "fundamental para el diseño de estrategias de gestión y protección sostenible en regiones de gran valor económico y ambiental".

El Premio a la Excelencia en Observación de la Tierra (EO) constituye un reconocimiento a la excelencia científica y la creatividad e incluye una subvención destinada a impulsar las líneas de investigación de la galardonada.

El jurado ha valorado tanto "la sólida trayectoria" de Isabel Caballero como su capacidad para desarrollar aplicaciones innovadoras y su compromiso con la divulgación científica para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la investigación marina.

En unas declaraciones incluidas en la nota de prensa, Isabel Caballero explica que recibe este reconocimiento "con mucho cariño" porque significa que el trabajo que ha desarrollado "tiene la capacidad de aportar nuevas miradas sobre sistemas tan complejos y cambiantes como son las zonas costeras”.

Y ha añadido que supone un impulso para “seguir explorando las costas desde el espacio y para tejer redes de colaboración que trascienden fronteras”. EFE